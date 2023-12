DFB-Hammer im Sportstudio: Nagelsmann denkt an Toni Kroos, Manuel Neuer wohl Nummer eins

Essen. Das wäre eine Sensation im deutschen Fußball. 2021 trat Toni Kroos (33) nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM aus der Nationalmannschaft zurück. 106 Spiele hat der Mittelfeldspieler für die Nationalmannschaft bestritten, 2014 wurde er Weltmeister. Auf der Karriereleiter steht der Star von Real Madrid noch immer ganz oben. Seine Leistungen bei den Königlichen sind auch in dieser Saison auf einem hohen Niveau. Aus diesem Grund werden die Rufe nach einer Rückkehr ins kriselnde DFB-Team laut. Real-Teamkollege Antonio Rüdiger hatte zuletzt in einem Interview versichert, dass er Kroos „jeden Tag“ danach frage.

Julian Nagelsmann (r.) denkt über Toni Kroos nach und stärkt Torwart Manuel Neuer.

Foto: Christian Charisius / DPA Images

Am Samstagabend hat sich auch der Bundestrainer zur Personalie Kroos geäußert. Im ZDF-Sportstudio öffnete Julian Nagelsmann (36) dem Mittelfeld-Star die Tür für ein mögliches Comeback. „Ein interessanter Gedanke“, sagte er zum Thema Kroos. „Er macht es in Madrid herausragend gut, ist dort einer der Könige. Er sagt selbstlos seine Meinung zu vielen Themen. Ich bin oft mit ihm im Austausch.“

Nagelsmann: Manuel Neuer bei der Heim-EM wohl die Nummer eins

Bei seinem mit Spannung erwarteten TV-Auftritt sprach Nagelsmann auch über die ungeklärte Torhüterfrage. Diese beantwortete er überraschend deutlich. Der langjährige Kapitän Manuel Neuer wird im März höchstwahrscheinlich wieder seinen angestammten Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft einnehmen. „Manuel macht das außergewöhnlich gut, sein Comeback war ein sehr emotionaler Moment. Ich finde seine Leistungen herausragend gut“, sagte Nagelsmann.

Beide seien „außergewöhnlich gute Torhüter“, Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona/Rücken-OP) aber sei „leider derzeit verletzt“, kommentierte Nagelsmann. Auf die Frage nach Neuers Rückkehr ins DFB-Tor antwortete er wörtlich: „Wenn alles so weitergeht, wie es aktuell den Anschein hat Richtung März, dann läuft es darauf hinaus.“

Joshua Kimmich: Rückkehr auf rechte Abwehrseite möglich

Nagelsmann gab auch Einblicke in mögliche Positionswechsel, nachdem das DFB-Team unter seiner Führung zuletzt zwei Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) kassierte und dadurch empfindliche Rückschläge mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer hinnehmen musste. Er hat die mögliche Rückkehr von Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite in der Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. „Durch eine kleine Anpassung, es ist keine 180-Grad-Wandlung, ist auch Josh ein Kandidat auf dieser Position“, erklärte Nagelsmann.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Er habe „natürlich“ mit dem Profi des FC Bayern auch darüber gesprochen, betonte Nagelsman: „Es wäre, glaube ich, nicht klug mich hierhin zu setzen und (es) zu sagen, ohne ihn darüber zu informieren.“