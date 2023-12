Auslosung live! Auf wen trifft Deutschland bei der EM?

Hamburg/Essen. Julian Nagelsmann ist rechtzeitig zur EM-Auslosung in Hamburg angekommen. Der 36-Jährige hatte am Vormittag wegen der starken Schneefälle in München nicht wie geplant mit dem Flieger anreisen können. Der Münchener Flughafen ist wegen der Wetterlage noch bis Sonntagfrüh geschlossen. Die Los-Zeremonie für die EM 2024 in der Hamburger Elbphilharmonie beginnt um 18 Uhr (ZDF/RTL/Magenta TV).

Haben es trotz Wetterchaos nach Hamburg geschafft: DFB-Sportdirektor Rudi Völler (inks) und Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Foto: Christian Charisius / DPA Images

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt am Abend ihre drei Gruppengegner für das Heim-Turnier zugelost. Möglich ist eine sehr herausfordernde Gruppe etwa mit den Niederlanden, Titelverteidiger Italien und Österreich - aber auch eine vermeintlich leichte Aufgabe mit beispielsweise Albanien, Slowenien und einem schwachen Qualifikanten.

Die Auslosung im Live-Ticker

50 Minuten dauert die Show, moderiert von den Sport-Präsentatoren Pedro Pinto und Esther Sedlaczek. Ganze 20 Minuten dauert das eigentliche Lose-Ziehen. Losfeen sind ehemalige Europameister. Miroslav Klose (45) und Sami Khedira (36) gehören zu der prominenten Glücksfee-Elf. Neben dem deutschen Weltmeister-Duo sind unter anderen auch Italiens ehemaliger Startorwart Gianluigi Buffon, der Niederländer Wesley Sneijder und der Spanier David Silva von der Uefa für die wichtige Rolle bei der Zeremonie ausgesucht worden.

Die Lostöpfe 1 bis 4

Die sechs Vorrundengruppen A, B, C, D, E und F setzen sich aus jeweils einem Team aus Topf 1, 2, 3 und 4 zusammen. Den fünf Nationen aus Topf 1 geht Nagelsmanns DFB-Auswahl deshalb zunächst aus dem Weg.

Topf 1

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deutschand (gesetzt an Position A1)

Portugal

Frankreich

Spanien

Belgien

England

Topf 2

Ungarn

Türkei

Dänemark

Albanien

Rumänien

Österreich

Topf 3

Niederlande

Schottland

Kroatien

Slowenien

Slowakei

Tschechien

Topf 4

Italien

Serbien

Schweiz

Sieger Playoff A

Sieger Playoff B

Sieger Playoff C

Der Modus

Deutschland wird als einzige Nation nicht gelost und bestreitet an Position A1 das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München. Gezogen werden zunächst die Nationen in Topf 1, die erste geht in Gruppe B, die folgende in Gruppe C und so weiter. Es folgt die Auslosung der jeweiligen Position in der Gruppe - automatisch Gruppenkopf ist nur Deutschland.

Als Nächstes werden die Auswahlteams aus Topf 2 gezogen, die erste Nation ist deutscher Gruppengegner, bekommt dann aber noch eine Gruppenposition zugelost (A2, A3 oder A4). A2 ist der Auftaktgegner. Das im Anschluss geloste Team geht in Gruppe B. Dieser Ziehungsmodus setzt sich fort bis zur letzten Loskugel in Topf 4. Vorgaben wie im Europapokal, dass Spiele bestimmter Teams gegeneinander in der Gruppe ausgeschlossen sind, gibt es nicht.

Die zeitgenaue Ansetzung der Spiele soll zeitnah nach der Auslosung finalisiert und veröffentlicht werden. Im März folgen die Playoffs, erst dann stehen alle 24 EM-Teilnehmer fest.