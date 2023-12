Bayer-Trainer Xabi Alonso: Ein faszinierender Fußballmensch

Leverkusen. Ein Lächeln kommt Xabi Alonso nicht über die Lippen am Freitagmorgen, als er auf das Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) vorausblickt. Der Trainer von Bayer Leverkusen ist noch in Schweden, wo seine Mannschaft mit einem 2:0-Erfolg bei BK Häcken in der Europa League die unglaubliche Erfolgsserie mit – abgesehen von einem 2:2 beim FC Bayern – ausschließlich Siegen in dieser Saison fortgesetzt hat. Aber das hat Alonso längst abgehakt, er steckt tief drinnen im Tunnel dieser intensiven Saisonphase. Er spricht von einem „guten Moment, einer guten Energie und viel Selbstvertrauen“, aber Gedanken über die Möglichkeit, Borussia Dortmund mit einem Sieg auf 13 Punkte zu distanzieren, „sind nicht meine Sorge“, sagt er. Für Fragen nach irgendwelchen Konstellationen am Saisonende sei es schlicht „zu früh“.

Alonso kennt sich aus mit der Magie von Momenten sowie mit den komplexen Mechanismen, die große Erfolge im Fußball möglich machen. Und er hat die Gabe, atmosphärische Strömungen zu steuern. „Xabi ist weltmännisch und zugleich sehr natürlich“, sagt Bayern Münchens früherer Technischer Direktor Michael Reschke, der 2014 den Profi Alonso in die Bundesliga holte, „das habe ich bei einem Fußballprofi in dieser Form selten gesehen.“

Holte Alonso in die Bundesliga: Michael Reschke, früherer Technischer Direktor des FC Bayern.

Foto: Jürgen Fromme / firo

Reschke hat damals sofort erkannt, was für ein faszinierender Fußballmensch der mittlerweile 41 Jahre alte Spanier ist und geahnt, dass hier ein seltenes Talent für eine zweite Karriere schlummert. „Wenn Alonso über Fußball spricht, dann macht er das in einer totalen Klarheit, frei von irgendwelchen Plattitüden“, erzählt Reschke und schwärmt von einer „natürlichen Aura“. Wobei Alonsos Werdegang jenseits aller Begabung noch ganz andere Dinge zu Grunde liegen.

Vater Periko Alonso als wichtigster Lehrmeister

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Vater von drei Kindern nicht zuletzt nach München kam, um nach der Zusammenarbeit mit Welttrainern wie Carlo Ancelotti, José Mourinho, Rafael Benitez oder Vicente del Bosque bei den Bayern auch Pep Guardiola näher kennen zu lernen. Sein wichtigster Lehrmeister war aber der Vater Periko Alonso, der für den FC Barcelona und Real Sociedad San Sebastian in der ersten spanischen Liga spielte und später Trainer der Profis in San Sebastian war. Alonso ist damit seit seiner Geburt vertraut mit dem Innenleben des professionellen Fußballs.

In seiner Jugendzeit beim baskischen Klub Antiguoko Kirol Elkartea zählte Mikel Arteta, der heutige Trainer des FC Arsenal zu seinen engsten Fußballkumpels. Als Spieler war Alonso keiner dieser Typen, die sofort auffallen, weil sie ein Tor nach dem anderen schießen, spektakuläre Dribblings aufführen oder mit ihrer Wucht jeden Zweikampf gewinnen. Alonso spielte schlau, hatte eine besondere Wahrnehmung für Räume und konnte den Ball jederzeit mit beiden Füßen präzise an jeden Ort des Platzes befördern. In der Kategorie Passspiel, heißt es in Leverkusen, könne auch jetzt noch kein aktueller Profi der Werkself mithalten.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beeindruckendes Bayern-Debüt auf Schalke

Es scheint einfach alles zu passen bei diesem Trainer: das Fachliche, das Menschliche, die Persönlichkeit, die Karriere als Profi, der Weg als Fußball-Lehrer, und dieses umfassende Verständnis für die Tiefen dieses komplexen Spiels. „Wenn einer das Geheimnis der ganz großen Erfolge kennt, dann er“, sagt Mittelfeldspieler Granit Xhaka. Alonso ist Weltmeister, gewann zwei Europameisterschaften, die Champions League mit dem FC Liverpool und Real Madrid sowie etliche nationale Titel. „Sobald Xabi auf dem Rasen steht, scheint jeder andere Spieler plötzlich besser zu spielen“, hat der frühere Trainer John Toshack, unter dem Alonso in San Sebastian spielte, einmal gesagt. Und wer bei ehemaligen Kollegen aus München nach hört, bekommt immer wieder die gleiche Anekdote von Alonsos ersten Tagen beim FC Bayern zu hören.

Auch er schwärmt von Alonso: Leverkusens Mittelfeldstratege Granit Xhaka.

Foto: Sebastian El-Saqqa / firo

„Er ist an einem Freitag zu uns gestoßen, hat am Samstag auf Schalke sein erstes Spiel gemacht, und es war wirklich beeindruckend, wie präsent er gleich gewesen ist“, erinnert sich der heutige Frankfurter Profi Sebastian Rode, der bei jenem 1:1 ebenfalls zum ersten Mal in einer Bundesligastartelf des FC Bayern stand. Rode staunte über „die Passfenster, die er gesehen hat“, Holger Badstuber, der damals ebenfalls dabei war, sagt: „Er hatte auf dem Platz einen sehr weiten Blick, das hilft ihm auch jetzt als Trainer, sein Weg ist vorgegeben.“

Rückkehr zu Real Madrid als nächster Schritt

Diesen Weg beschreitet Alonso mit einer bemerkenswerten Gelassenheit. Mehrfach hatte er nach seiner 2017 beendeten Spielerkarriere Angebote, in irgendwelchen Positionen für große Klubs zu arbeiten, aber er entschied sich für eine langsame Entwicklung, trainierte zunächst die U14 von Real Madrid und die zweite Mannschaft von San Sebastian, bevor er nach Leverkusen kam.

Der nächste Schritt könnte im kommenden Sommer ein Wechsel zu den Profis von Real Madrid sein, wo er eine Spielerlegende ist und wo Ancelotti wahrscheinlich im kommenden Sommer aufhört, um die brasilianische Nationalmannschaft zu übernehmen. Womöglich ist der Alonso-Zauber also bald vorbei am Rhein. Aber vieles deutet darauf hin, dass er einen veränderten Klub hinterlassen würde. Ein Bayer Leverkusen, wo eine neue Erfolgshaltung etabliert wurde. Und wo vielleicht sogar mit einem Meistertitel das alte Vizekusen-Trauma überwunden wurde.