Live! Löst der BVB in Mailand das Ticket fürs Achtelfinale?

Mailand. Borussia Dortmund hat gute Chancen im Endspurt um die Achtelfinal-Tickets in der Champions League. Das Team von Trainer Edin Terzic führt die Tabelle der Guppe F an. Mit einem Sieg im Stadion San Siro bei der AC Mailand an diesem Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) wäre der Einzug in die K.o.-Runde vorzeitig perfekt.

Ansonsten fällt die Entscheidung für den in der Fußball-Bundesliga bereits gehörig ins Hintertreffen geratenen BVB erst beim Vorrunden-Finale am 13. Dezember daheim gegen Paris Saint-Germain. „Das wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen“, kommentierte Sportdirektor Sebastian Kehl die gute Ausgangslage.

Terzic sagte mit Blick auf die Tabelle: „Es darf uns nicht passieren, dass diese Partie nicht von der ersten Minute an für uns wichtig ist. Wir haben uns etwas erarbeitet. Wir stehen nach vier Spieltagen ganz oben und haben die beste Ausgangsposition.“

BVB ohne Süle, Adeyemi und Haller dabei

Der BVB muss in Mailand auf Niklas Süle verzichten. Der Nationalspieler ist erkrankt. Karim Adeyemi und Sebastien Haller, die beim 4:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagfehlten, stehen Trainer Edin Terzic nach ihren Erkrankungen hingegen zur Verfügung.

