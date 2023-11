Floorball: ETV empfängt gleich zweimal den Tabellenführer

Jakob Bohls und die ETV Piranhhas spielen in der Bundesliga um die Tabellenspitze.

Hamburg. Wer am Sonnabend die Sporthalle Hoheluft betritt, bekommt gleich zwei absolute Topspiele zu sehen. In der Floorball-Bundesliga der Damen empfangen die ETV Lady Piranhhas den Tabellenführer UHC Sparkasse Weißenfels (14 Uhr), im Anschluss sind dann die Herren im Einsatz. Gegner ist abermals der UHC Weißenfels (18 Uhr). Der Club aus Sachsen-Anhalt ist jeweils Tabellenführer, der ETV befindet sich auf Rang zwei in Lauerstellung.

Floorball: ETV-Teams treffen auf UHC Weißenfels

„Das ist schon eine spezielle Situation“, sagt Mathis Wittneben, Trainer der 1. Herren, der mit seinem Team ein Spiel weniger hat als die Konkurrenz. „Wir sind jetzt besser eingespielt als zu Saisonbeginn“, erklärt der Coach, dessen Mannschaft dem amtierenden Meister aus Weißenfels am ersten Spieltag noch mit 3:4 unterlegen war. „Wir haben in der bisherigen Hinrunde unsere Ambitionen bestätigt, um die Spitze mitzuspielen“, sagt er. Personell kann Wittneben für die Partie aus dem Vollen schöpfen.

Für die Spiele rechnet der Verein mit rund 300 Zuschauern. „Unsere Vorfreude ist riesig“, sagt Johan Nilsson, Vorsitzender der Floorball-Sparte beim ETV. „Es ist großartig, dass der Verband diese Doppelspieltage ermöglicht. Dadurch sparen die Vereine auch Reisekosten.“ Die Damen des ETV hatten am ersten Spieltag mit 2:7 gegen Weißenfels verloren. Mittlerweile steht das Team bei fünf Siegen in Serie. Unterstützung bekommen sie am Sonnabend auch von der 1. Herren. Wittneben: „Wir werden geschlossen die Partie verfolgen und wie immer auch bei der Organisation helfen.“



Johan Nilsson wird es allerdings erst zum Spiel der Herren in die Halle schaffen. Der Vater eines kleinen Sohnes weilt vorher auf dem Spielplatz. „Ich werde die Partie der Damen aber im Livestream verfolgen“, kündigt er an