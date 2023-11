EM 2024: Originaler EM-Pokal bei Saturn in Hamburg ausgestellt

Am Dienstag wurde der originale EM-Pokal bei Saturn in Hamburg präsentiert.

Hamburg. So ganz ist der EM-Funke wohl noch nicht auf die Hamburger übergesprungen. Als der Pokal am Dienstagvormittag im vierten Stockwerk bei Saturn an der Mönckebergstraße ausgestellt wurde, war das Interesse anfangs überschaubar. Einige Besucher stöberten lieber zwischen Vinylplatten und DVDs, als einen Blick auf die silberne Trophäe zu werfen. Vielleicht wussten sie aber auch nicht, dass es sich hier um den originalen Pokal handelte, den Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas und viele weitere Stars einst in den Himmel gereckt hatten.

EM 2024: Original-Pokal in Hamburg ausgestellt

„Ich finde es toll, dem Pokal mal so nahe zu kommen“, sagte Austauschstudent Amar Cerovac (26), der einer der Ersten war, der sich mit der Trophäe ablichten ließ. Bei der EM im kommenden Jahr, deren Gastgeber Deutschland ist, feuert er die Schweiz, an. „Leider hat sich meine zweite Nation Bosnien nicht qualifiziert“, sagte er. Mit vor Ort war Kumpel Milo Chevrier aus Lyon (18), der ein Nationaltrikot von Frankreichs Karim Benzema trug. „Wir haben die beste Mannschaft der Welt“, erzählte er mit einem Grinsen. Durch ihren Besuch an der Trophäe sind die beiden zudem in der Verlosung für zwei EM-Tickets. „Es wäre fantastisch, eines der Spiele zu besuchen“, sagten sie.

Die Austauschstudenten Amar Cerovac (l.) aus der Schweiz und Milo Chevrier aus Frankreich schauten sich den EM-Pokal in Hamburg an.

Foto: Johannes Kramer / HA

Vier Karten sicher hat bereits Ivan Martinez, der aus Kuba stammt und seit drei Jahren in Hamburg lebt. „Ich freue mich riesig auf die Partien“, sagte der 34-Jährige, der die EM-Trophäe am Dienstag spontan entdeckt hatte; eigentlich wollte er nur Weihnachtsgeschenke kaufen. Bis Freitag reist der Pokal quer durch die Republik. Am Montag in Berlin gestartet, geht es nun über Dortmund in die Münchener Stadtteile Haidhausen und Solln.

„Giant Trophy“ in der Europa Passage zu sehen

Einige Hundert Meter entfernt wurde in der Europa Passage die „Giant Trophy“ – der Pokal in Übergröße – ausgestellt. Dabei unterhielten sich HSV-Präsident Marcell Jansen, Nachwuchstrainer Yul Wiegand vom FC St. Pauli, Juliane Bötel von der Hamburger Sportjugend und die Tischkicker-Weltmeisterin Linh Tran über das Turnier und die damit verbundene Bedeutung des Sports für Kinder.

„Ich freue mich riesig, dass wir die EM in Deutschland ausrichten werden“, sagte Jansen, der bei der Heim-WM 2006 jüngster Profi im DFB-Kader war. Es sei „großartig“, dass fünf Spiele in Hamburg ausgetragen werden. „Ich bin total gespannt, welche Nationen im Volkspark spielen.“ Die sechs Gruppen werden am 2. Dezember in der Elbphilharmonie ausgelost.

