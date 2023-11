Fußballerinnen des FC Barcelona: Autarke Spitzenkraft

Barcelona. Der Himmel über dem Olympiastadion ist tiefblau, die verletzte Alexia Putellas trägt zur Hommage an die aktuelle Ausweichstätte des FC Barcelona ein T-Shirt von den Sommerspielen 1992. Auch die Ex-Klubspielerin Jenni Hermoso, unfreiwillige Weltberühmtheit seit dem ihr aufgezwungenen Kuss nach dem WM-Finale, schaut mal wieder vorbei, als Co-Kommentatorin. Außerdem präsent beim Treffen der Barça-Frauen mit ihrem Lieblingsgegner Real Madrid: 38.707 zahlende Zuschauer. Mehr als bei zwei Ligaheimspielen der Männer in dieser Saison, in der Barça wegen Umbauten am Camp Nou kleinere Zahlen vermelden muss.

FC Barcelona: Die Frauen locken sogar zweimal mehr Zuschauer als die Männer

„Was für ein Vergnügen, Barça-Fan zu sein“, sagt Aitana Bonmatí nach Spielschluss selig beim Blick ins weite Rund – denn auch das, Fan, ist die 25-Jährige aus dem Vorort Sant Pere de Ribes. Nebenher ist sie amtierende Weltfußballerin, als solche erzielte sie mit einem feinen Schlenzer das erste Tor beim standesgemäßen Schützenfest gegen einen Madrider Rivalen, der anders als bei den Männern nicht auf Augenhöhe agiert. 5:0 lautet diesmal der Endstand, der zwölfte Sieg im zwölften Clásico bei einem Torverhältnis von 42:6. Wo der personell verstärkte Vizemeister Real die Lücke allmählich schließen wollte, scheint sie eher wieder größer zu werden. Diesmal gelingt Real im Olympiastadion kein einziger Schuss aufs Tor.

Als nächstes darf sich an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) in Frankfurt die Eintracht daran versuchen, diesem Dream Team des Frauenfußballs beizukommen, das im Herbst 2023 noch stärker wirkt als beim Champions-League-Sieg im Frühjahr – und sowieso als die spanischen Weltmeisterinnen vom August.

Für den FC Barcelona spielt eine Weltauswahl

Für die spielten Goldene-Ball-Gewinnerin Aitana und ihre zweimalige Vorgängerin Alexia im offensiven Mittelfeld, die Dritte bei der Weltfußballerwahl, Salma Paralluello, und Mariona Caldentey im Angriff sowie vier weitere Barça-Akteurinnen in Tor und Abwehr. Im Verein gibt es darüber hinaus aber noch die spielstarke Innenverteidigerin Mapi León und Strategin Patri Guijarro, die das Nationalteam boykottieren. Außerdem zwei Schlüsselspielerinnen der englischen WM-Finalisten, Lucy Bronze und Keira Walsh. Oder die dribbelstarke Rechtsaußen Carolina Graham Hansen aus Norwegen, die gegen Real selbst Spaniens Linksverteidigerin und WM-Siegtorschützin Olga Carmona zur Wachsfigur degradiert.

Aitana Bonmati und Lionel Messi: Siegerin und Sieger bei der Wahl des Ball d‘Or.

Foto: Franck Fife / AFP

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So ein Team ist natürlich nicht billig, aber Barcelona hat es sich im Wortsinne verdient – weshalb Blicke aus der Bundesliga herüber in die katalanische Metropole durchaus neiderfüllt sein dürfen. Auch wegen des hohen Fanaufkommens bei Spitzenspielen verzeichnete die Frauenabteilung zuletzt Einnahmen in Höhe von 13,5 Millionen Euro. Wo bei Europas übrigen Spitzenklubs noch massiv aus dem Männeretat querfinanziert werden muss, schuldete sich bei Barça das minimale Defizit von 129.000 Euro allein den vielen Erfolgsprämien. Für diese Saison kalkuliert die Abteilung mit einem Umsatz von 17,6 Millionen und einem Gewinn von 2,3 Millionen. Barça pulverisiert damit das nächste Klischee über den Frauenfußball – jenes, dass er ein Zuschussgeschäft ist, wie in Deutschland selbst bei den Spitzenteams des FC Bayern München und VfL Wolfsburg üblich. Viele andere Vorurteile hat es längst gebrochen. Vor allem das, wonach Frauen nicht kunstvoll kicken können.

FC Barcelona: Ahs und Ohs wie einst bei Lionel Messi

Denn noch mehr als alles andere ist es die Spielweise, die Barça wirklich heraushebt, selbst gegenüber dem achtmaligen Champions-League-Sieger Olympique Lyon oder den deutschen Spitzenteams. „Unsere Idee ist, dass wir den Gegner die ganze Partie unterwerfen wollen“, sagt der erst 31 Jahre alte Trainer Jonathan Giráldez. Aber das Erstaunliche ist die Umsetzung. Sein Team tritt als perfekt geölte Maschine auf, die in hohem Tempo und brillanter Technik den haustypischen Passfußball zelebriert – und ihn dabei immer wieder mit Überraschungsmomenten individueller Klasse garniert.

Die Zuschauer begleiten das mit Ahs und Ohs, wie sie es früher bei den Männern um Lionel Messi taten. Schnell, aber ebenso stetig ist der Frauenfußball mit der Stadt verwachsen. Heute ist er fest verankert im Sportprogramm wie in den Herzen, er ist Identitätsträger eines großen Klubs, dessen Selbstwertgefühl er schützt gegen alle Krisen durch zähen Männerfußball, Schulden und Skandalen. „Wir arbeiten jeden Tag dafür, dass die ‚Culés’ (Barça-Fans, d. Red.) stolz auf uns sind“, sagt Mariona nach der Gala gegen Madrid: „Sie sollen sich als Teil von allem fühlen.“

Ambitioniert, populär und trotzdem bodenständig: Auch im Auftreten sind Barças Frauen die Vorbilder ihres Sports.