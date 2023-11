Amateurfußball Hamburg: Gebrauchter Tag für Teutonia gegen Meppen

Hamburg. Elf überlegene Spieler auf dem Feld, elf halb nackte Hardcore-Anhänger mit trotz teilweise böigem Platzregen freiem Oberkörper unter den insgesamt 200 lautstarken Auswärtsfans auf der unüberdachten Gegengerade – der SV Meppen zog im Topspiel der Regionalliga Nord beim FC Teutonia 05 in allen Belangen die Blicke deutlich stärker auf sich.

Amateurfußball: Teutonia zu zaghaft gegen Mappen

Mutlos und zaghaft agierten die Teutonen, verloren die entscheidenden Duelle, spielten nur zwei Torchancen heraus. Die Meppener hingegen, die noch einige Gelegenheiten liegen ließen, wurden zu den ersten beiden Treffern bei ihrem 3:0-Erfolg quasi eingeladen. Beim ersten Tor durch Meppens Marek Janssen verschätzte sich Teutonias Innenverteidiger Leonard Brodersen massiv (9.), bei Treffer Nummer zwei – einem lang geschlagenen Pass von Meppens Luca Prasse – ließ FCT-Torwart Marius Liesegang den Ball passieren, obwohl die Kugel Adressat Janssen nicht erreichte (57.).

„Es geht heute nicht darum, wer welchen Fehler gemacht hat. Wir haben alle Fehler gemacht“, sagte Teutonias Trainer Dominik Glawogger zum in jeder Hinsicht gebrauchten Nachmittag für seine Mannschaft. Er attestierte ihr aber auch „die Kontrolle über das Spiel. Der Gegner war halt gut bei Kontern“. Kontern allerdings, gegen die Teutonia an diesem Tag kein Gegenmittel zu bieten hatte.

Papa Akyol trifft – der ETV ist zurück

Einen historischen ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit landete in der Regionalliga Nord der Eimsbütteler TV beim SSV Jeddeloh II. Nach 0:1-Rückstand zur Pause parierte ETV-Keeper Viktor Weber fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff einen Foulelfmeter des Jeddelohers Kasra Ghawilu. Bald darauf wurde Stürmer Dominik Akyol mit zwei Treffern (63., 69., FE) zum Matchwinner.

„Ich habe Dominik immer gesagt: ,Deine Zeit wird kommen‘“, erklärte ETV-Trainer Khalid Atamimi. Akyol hatte schwer in die Saison gefunden, zuletzt erzielte er aber inklusive der Partie in Jeddeloh fünf Treffer. Eine eventuelle Motivation für ihn: Der 23-Jährige ist seit Kurzem Vater eines Sohnes. „Dominik ist damit der erste Familienvater in unserer jungen Mannschaft“, gab Atamimi preis.

Ein weiterer besonderer Sieger der Reise nach Jeddeloh war übrigens Blerim Qestaj. Der Sechser half aufgrund massiver Personalprobleme als zentraler Spieler der Dreierkette in der Abwehr aus. „Das hat er gut gemacht“, lobte Atamimi. Blerim würde wohl ,im Fabio Cannavaro-Style’ sagen. Er hat die Bälle gut antizipiert und seine Rolle abgezockt ausgefüllt.“

Cordi verpasst seine Krönung

0:3 hinten gelegen, 4:3 geführt, 4:6 verloren. Oberligist WTSV Concordia hat eine denkwürdige Partie gegen Spitzenreiter TuS Dassendorf verloren. Nach völlig verschlafener erster halber Stunde legten die jungen Concorden plötzlich den Schalter um, lagen nach einer Stunde und vier Treffern in Serie sogar 4:3 vorne. Doch im letzten Spieldrittel riss sich die TuS am Riemen und siegte mit 6:4.

Entscheidend beteiligt: Der eingewechselte Ex-Profi Martin Harnik, der eigentlich wegen Adduktorenproblemen geschont werden sollte, mit seinem Treffer zum 5:4. „Wir haben die erste halbe Stunde mit dem Gegner Jo-Jo gespielt. Wie wir Cordi danach mit unseren kapitalen Fehlern aufgebaut haben, ist unerklärlich. Doch am Schluss haben wir Moral gezeigt. Die Situation gab es dann auch nicht mehr her, auf Martins Einsatz zu verzichten“, sagte Dassendorfs Trainer Thomas Seeliger.





Cordis Coach Thomas Runge: „Am Anfang hatten wir die Hosen voll. Nach dem 1:3 merkte mein Team, dass man gegen Dassendorf durchaus Tore schießen kann. Das Ergebnis ist am Ende schade für uns, geht aber aufgrund Dassendorfs individueller Klasse in Ordnung.“

Merkwürdige Trennung bei Victoria

Alles super – aber das war’s! So lässt sich die mehr als seltsame Trennung des Oberligisten SC Victoria von Trainer Joshua Krause zusammenfassen. In einer ausführlichen Pressemitteilung schwärmte Victoria geradezu von seinem nun Ex-Coach, welcher seinerseits viele warme Worte für den Club fand. Warum sich Vicky und Krause nun jedoch trennen, dazu fand sich im Statement des Clubs keine Silbe. Ebenso unerwähnt blieb die Nachfolgelösung.

„Wir werden bezüglich einer Begründung nicht über die jetzige Pressemitteilung hinausgehen“, sagte Victorias Manager Michel Massing auf Nachfrage des Abendblatts. Die eventuell längst nicht so harmonisch wie verkauft gelaufene Trennung lässt also weiter Raum für Spekulationen.

Übernommen hat das Team nun zunächst der Sportliche Leiter David Eybächer, der sein Debüt mit einem 0:0 beim FC Süderelbe feierte. In diesem Punkt äußerte Massing sich auf Nachfrage eindeutig. „David Eybächer wird das Team bis zur Winterpause betreuen. Ein darüber hinaus gehendes Engagement Davids als Trainer ist ausgeschlossen. In der Winterpause wird ein neuer Trainer übernehmen.“

ETSV-Neustart unter Algan wirkt

Vier Spiele, vier Siege! Der Trainerwechsel bei Aufsteiger ETSV Hamburg zu Berkan Algan hat wahre Wunder bewirkt. „Ich weiß nicht, was ich anders mache. Ich weiß ja nicht, was mein Vorgänger gemacht hat“, erklärte Algan nach dem 1:0 in der eher unansehnlichen Oberligapartie beim USC Paloma. Algan: „Heute war der Fußballgott beim entscheidenden Schuss bei uns. Nun haben sich meine Jungs ihr Highlight-Spiel am Dienstagabend verdient.“ Dann empfängt der ETSV Algans Ex-Club Altona 93, der ihn vor dreieinhalb Jahren entlassen hatte.