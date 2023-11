Ben Henry Uhrig: „Manchmal bin ich noch zu sehr Spielerfreund“

Hamburg. Ben Henry Uhrig vom SC Egenbüttel ist ein großes Schiedsrichtertalent im Hamburger Fußball. Der 23 Jahre alte Unparteiische leitet bereits Spiele in der Regionalliga Nord und der U-19-Bundesliga. Eine Jury der „Dr. Markus und Sabine Merk-Stiftung“ wählte ihn zum besten Nachwuchsschiedsrichter Deutschlands. Im Gespräch mit dem Abendblatt äußert sich Uhrig zu seiner Karriere, dem respektvollen Umgang auf dem Platz – und zum Videobeweis.

Herr Uhrig, Sie sind Deutschlands Nachwuchsschiedsrichter des Jahres. Was bedeutet Ihnen das?

Ben Henry Uhrig: Die Ehrung auf dem DFB-Campus hat unglaubliche Freudengefühle in mir ausgelöst. Normalerweise stehst du als Schiedsrichter ungern im Mittelpunkt. Aber an dem Tag war es schön. Er bleibt mir für die Ewigkeit.

Entscheidend dazu beigetragen hat Ihre starke Spielleitung des Endspiels um die Deutsche U-19-Meisterschaft zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund (4:2 nach Verlängerung., die Red.) vor 15.705 Fans am 23. April dieses Jahres. Wie haben Sie die Partie in Erinnerung?

Sie war fair, intensiv und spielerisch hochklassig. Ich durfte als erst zweiter Schiedsrichter aus dem Amateurbereich dieses Finale pfeifen. Die Ansetzung war mutig. Es war das bislang größte Highlight meiner Karriere.

Ben Henry Uhrig ist Nachwuchsschiedsrichter des Jahres

Sie haben mit 14 Jahren angefangen, Spiele zu leiten. Haben Sie schnell gemerkt: Als Schiedsrichter ist mehr drin?

Ja. Ich pfiff recht bald in höheren Ligen als in der, in der ich selber spielte (lacht). Das war auch nicht so schwer. Ich war damals Abwehrspieler beim SC Sternschanze in der Kreisklasse. Als 14 Jahre alter Junge habe ich davon geträumt, in der Bezirksliga pfeifen zu dürfen. Ich habe also jetzt schon viel mehr erreicht, als ich es für möglich hielt. Jetzt ist es ein riesiger Traum von mir, im Profifußball pfeifen zu dürfen. Aber nun will ich erst einmal in der Regionalliga Nord gute Leistungen bringen.

Was sind Ihre Stärken als Schiedsrichter?

Ich bin recht laufstark. Die Karten hole ich erst raus, wenn es auf dem Feld zu unfair zur Sache geht. Ich möchte möglichst viel über die Kommunikation lösen.

Auch mal mit einem Schnack wie der Hamburger Bundesligaschiedsrichter Patrick Ittrich vom MSV Hamburg?

Ja, aber es muss authentisch sein, und es muss passen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Bei einem U-19-Bundesligaspiel rettete ein Spieler mit einer wirklich genialen Grätsche auf der Torlinie seine Mannschaft vor einem Gegentor. Er kam danach lächelnd auf mich zugelaufen. Ich sagte ihm anerkennend: „Für die Aktion hättest du einen Profivertrag verdient.“ Er hat danach nicht ein einziges Mal mehr gemeckert.

Schiedsrichter-Talent hielt sich anfangs mit Karten zurück

In welchen Bereichen müssen Sie sich noch entwickeln?

Manchmal bin ich noch zu sehr Spielerfreund, auch wenn ich das größtenteils schon abstellen konnte. Ich habe öfter mal eine Gelbe Karte weggelassen, weil ich die Spieler verstand. Ich merkte, dass die Grätsche dem Ball galt, das Foul unglücklich war. Ein gelbwürdiges Foul muss aber immer entsprechend geahndet werden.

Bei jedem Ihrer Spiele in der Regionalliga Nord und in der U-19-Bundesliga erhalten Sie eine Bewertung eines vor Ort anwesenden Schiedsrichterbeobachters. Schult das auch den Charakter?

Ja. Ich analysiere alle meine Spiele bis ins Detail, nehme bei entsprechendem Videomaterial jeden meiner Laufwege unter die Lupe. Ohne Selbstreflexion kommt kein Schiedsrichter weit. Gerade deshalb bin ich für jeden Tipp und jede Kritik eines Beobachters dankbar und möchte daraus lernen. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen, die Schiedsrichterei einmal auszuprobieren. Es ist für mich die beste Persönlichkeitsschulung fürs Leben. Man lernt den Umgang mit anderen Menschen, mit eigenen Fehlern und das Betrachten beider Seiten.

Schlagzeilen machen seit Jahren aber eher die Anfeindungen gegen Schiedsrichter, gerade im Amateurbereich. Teilen Sie den Eindruck nicht, dass es auf den Plätzen immer schlimmer wird?

Jeder Gewaltvorfall ist einer zu viel. Da ist eine ganz klare Grenze. Wenn wir aber über die verbale Emotionalität auf dem Feld sprechen, da teile ich diesen Eindruck nicht. Ich bin auch offen dafür, nach den 90 Minuten in Ruhe mit Trainern und Spielern zu sprechen. Den Großteil dieses Austausches erlebe ich als höflich und respektvoll.

Videobeweis? „Eine riesige Chance!“

Wenn Sie Ihren Traum vom Profifußball verwirklichen können, werden Sie bald an einem der berühmten Monitore der Fußball-Republik stehen. Wie sehen Sie den Videobeweis?

Als riesige Chance für den Fußball. Fast alle glasklaren Fehler werden vermieden. Für mich greift der Videobeweis die Autorität der Schiedsrichter nicht an. Er liefert ihnen eine wichtige Absicherung. Klar ist es als Zuschauer nicht schön, manchmal länger auf eine Entscheidung zu warten, aber im Sinne der Gerechtigkeit sollte man sich die Zeit nehmen. Hauptsache, die Entscheidung ist korrekt.

Und die seit Jahren heiß debattierte Handspielregelung?

Die Unterscheidung zwischen natürlicher und unnatürlicher Handbewegung finde ich richtig. Absicht ist schwierig zu bewerten. Kein Schiedsrichter kann den Spielern in die Köpfe gucken. Ich habe im Amateurbereich übrigens viele Trainer gefragt, wie aus ihrer Sicht denn die optimale Handspielregelung aussähe. Da habe ich wenige Antworten erhalten.

Haben Sie Vorbilder?

Sehr viele. Aus meiner Sicht ist das Niveau der deutschen Schiedsrichter im Profibereich sehr hoch. Ich versuche, mir von allen das Beste abzuschauen. Patrick Ittrichs geniale Kommunikation, Tobias Stielers Laufstärke. Oder die Ruhe, mit der ein Felix Brych und ein Deniz Aytekin ihre Entscheidungen treffen und emotional aufgeladene Spieler auf den Boden zurückholen. Solche Eigenschaften finde ich wirklich bewundernswert.