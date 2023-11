Michael Stich: Hamburger Tennis-Star für Lebenswerk ausgezeichnet

Frankfurt am Main. Die aktiven Spielerzeiten von Michael Stich liegen lange zurück. Im Juni 1997 bestritt der einstige Weltranglistenzweite die letzte Partie seiner Profilaufbahn – es war ein Wimbledon-Halbfinale. Durch den Grand-Slam-Sieg beim weltweit prestigereichsten Tennisturnier (1992), den ATP-Weltmeistertitel in Frankfurt (1993), Olympia-Gold in Barcelona im Doppel (1992) und viele weitere Erfolge gilt der Hamburger als eine der größten Ikonen des deutschen Sports.

Nicht minder bedeutsam sind allerdings die Auszeichnungen, die der heute 55-Jährige durch seine Leistungen außerhalb des Tennisplatzes erhalten hat. Für sein soziales Engagement wurde er unter anderem mit dem Titel „Hamburger des Jahres“ (2007) und dem Bundesverdienstkreuz (2008) geehrt. Am Donnerstag kam Stich nun eine weitere Auszeichnung zuteil: In Dreieich bei Frankfurt am Main erhielt er die „Goldene Sportpyramide“ der Deutschen Sporthilfe.

Tennisikone Stich mit „Goldener Sportpyramide“ geehrt

„Es ist schon etwas Besonderes, weil es im deutschen Sport eine der höchsten Auszeichnungen ist“, sagte Stich am Nachmittag bei einem Pressegespräch im Frankfurter Kempinski Hotel. „Es ist auch schön, dass die Sportpyramide von den bisherigen Preisträgern und der Jury der Deutschen Sporthilfe vergeben wird. Ich freue mich sehr darüber.“

Bei der Veranstaltung wurden zudem die Bahnradfahrerin Kristina Vogel (33), die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm (47) und der Boxtrainer Ulli Wegner (81) in die „Hall oder Fame des deutschen Sports“ aufgenommen. Stich ist bereits seit 2015 Teil des illustren Kreises, dem seit dessen Gründung im Jahr 2008 131 Sportler angehören.

Schon mit 25 Jahren gründete der Olympiasieger eine Stiftung

Geehrt wurde Stich für „seine herausragenden sportlichen Erfolge, seine beruflichen Leistungen sowie für sein gesellschaftliches Engagement“ – eine Auszeichnung für das Lebenswerk. Bereits im Alter von 25 Jahren hatte der gebürtige Pinneberger seine eigene Stiftung gegründet. „Wenn ich mich mein Leben lang nur über meine Tenniserfolge identifizieren würde, hätte ich doch etwas falsch gemacht“, hatte Stich einst in einem Podcast des Abendblatts erzählt.

Seit 1994 setzen sich Stich und sein Team für am HI-Virus erkrankte Kinder, Jugendliche und deren Familien ein und leisten Aufklärungsarbeit rund um das Thema HIV und Aids. „Wir erleben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass es in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Ich habe mir damals das Ziel gesetzt, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie mir“, sagte der Preisträger und beschrieb: „Das allein motiviert schon genug. Das ist ein Engagement, das mir noch große Freude bereitet und wo ich das Gefühl habe, dass wir immer noch etwas erreichen können.“

Stich investiert in Medizinunternehmen

Die Stiftungsarbeit sieht er auch weiterhin vor vielen Herausforderungen: „Die Medizin hat sich zwar unheimlich weiterentwickelt. Auf der Welt gibt es aber auch die größte Seuche des 21. Jahrhunderts. Die Menschen brauchen immer noch Hilfe.“ Als Unternehmer ist Stich außerdem als Investor bei mehreren Start-ups sowie als Mitbegründer und Aufsichtsratsmitglied der Hanseatic Rückenzentrum Holding AG tätig.

Mit seiner Stiftung veranstaltet er unter anderem auch den jährlichen Drachenboot Cup auf der Alster. Im vergangenen Sommer ging das Event, bei dem Prominente und Unternehmer für den guten Zweck antreten, in die 17. Auflage. „Im kommenden Jahr werden wir unser 30. Jubiläum feiern. Wir werden wieder den Drachenboot Cup austragen und ein Konzert in der Elbphilharmonie machen“, kündigte Stich an. „Wir wollen uns feiern, aber auch die Menschen, denen wir helfen können. Das ist Spaß pur!“

Aus dem Tennis hat sich der Hamburger weitgehend zurückgezogen

Mit dem Tennissport hat er heutzutage nur noch „wenig zu tun“. Nach seinem Karriereende hatte er nach eigener Aussage fünf Jahre lang keinen Tennisschläger mehr angefasst. Dem Sport blieb er dennoch als TV-Experte sowie als Veranstalter und Direktor des Traditionsturniers am Rothenbaum verbunden. Nach zehn Jahren übernahm 2018 ein anderer Veranstalter. „Ich merke, dass es nicht schlimm ist, eine immer größer werdende Distanz zum Tennissport zu bekommen“, erklärte Stich. „Trotzdem werde ich immer Interesse und Leidenschaft für diesen Sport haben.“

Privat interessiert sich der bekennende HSV-Fan vor allem für die Malerei. In seinem Zuhause in Wellingsbüttel hat er ein Atelier eingerichtet, ein Teil seiner Werke ist derzeit in der Ausstellung „Beyond Fame“ im NRW-Forum in Düsseldorf ausgestellt. Ist da überhaupt noch Zeit für mehr? Stich schmunzelnd: „Ich finde, das ist ausreichend für ein Leben.“