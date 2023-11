Groß, Gündogan, Goretzka, Kimmich: DFB-Vierkampf um Doppelsechs

Frankfurt. Joshua Kimmich und Leon Goretzka? Goretzka und Ilkay Gündogan? Oder doch Gündogan und Kimmich? Seit dem Rücktritt von Toni Kroos aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft war es eigentlich nur ein Dreikampf um die Besetzung der Doppelsechs beim DFB. Doch plötzlich hat sich ein Spieler in diesen Positionskampf eingemischt, den wahrscheinlich immer noch nicht viele Menschen in einer deutschen Fußgängerzone auf Anhieb erkennen würden: Pascal Groß, 32, Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion in England.

Acht Monate vor der Heim-Europameisterschaft hat dieser Groß aktuell sogar richtig gute Chancen, die bei Bayern München und beim DFB lange gesetzten Kimmich und Goretzka aus der Startelf der Nationalelf zu verdrängen. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ bei seinen ersten zwei Spielen gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) das Duo Gündogan/Groß jeweils von Beginn an spielen - obwohl Kimmich, der vorzeitig krankheitsbedingt aus den Staaten abgereist war, und Goretzka unter seiner Führung bei den Bayern immer gesetzt waren. Laut „Bild“ plant Nagelsmann auch weiterhin mit Kimmich im Mittelfeld und nicht hinten rechts.

Am Samstag gegen die Türkei (20.45 Uhr/RTL) im Berliner Olmypiastadion haben Groß und Gündogan erneut gute Chancen, sich in Nagelsmanns EM-Elf festzuspielen. Groß äußerte sich zwei Tage vor seinem womöglich ersten Länderspiel in Deutschland von Beginn an bescheiden. „Wir haben viele gute Spieler auf der Position. Es sind vier Spieler, mit denen wir gut besetzt sind. Jeder will den anderen unterstützen“, sagte Groß.

Alle Blicke in Berlin auf Gündogan

In seinem ersten Spiel überhaupt gegen die Türkei werden in Berlin alle Blicke auf Kapitän Ilkay Gündogan gerichtet sein, der gegen das Heimatland seiner Eltern spielt. Im Schatten von Gündogan dürfte sich Groß nicht unwohl fühlen. „Für Ilkay ist es eine besondere Partie“, sagte Groß über den Mittelfeldmann vom FC Barcelona. „Er ist ein kompletter Mittelfeldspieler mit einer großen Ballsicherheit, der eine enorme Ruhe am Ball hat und auch torgefährlich ist.“

Ähnliches könnte man auch über Groß sagen. Mit neun Toren und acht Toren führte er Brighton in der vegangenen Saison in die Europa League. Dort gab es zuletzt einen 2:0-Sieg bei Ajax Amsterdam. In Brighton spielt Groß im zentralen Mittelfeld aktuell an der Seite des ehemaligen Dortmunders Mo Dahoud.

Groß bei Eintracht Frankfurt im Gespräch

Groß absolviert nun schon sein siebtes Jahr in der Premier League. Der frühere Hoffenheimer, Karlsruher und Ingolstädter will aber irgendwann wieder in der Bundesliga spielen. „Ich verfolge die Bundesliga sehr intensiv“, sagte Große am Donnerstag. Aktuell soll Eintracht Frankfurt interessiert sein. „Ich weiß davon nichts“, antwortete Groß angesprochen auf das Gerücht.

Gegen die Türkei wollte Groß eigentlich auf einen anderen zentralen Mittelfeldspieler treffen, den er noch bestens kennt: Hakan Calhanoglu. In seiner Zeit im Nachwuchs des Karlsruher SC wohnten die beiden zusammen in einer WG mit Marco Terrazzino. „Hakan und ich kommen beide aus Mannheim. Der Kontakt ist nie abgebrochen. Er ist ein absoluter Topspieler“, sagt Groß über den Mittelfeldmann von Inter Mailand, der allerdings für das Spiel wegen eines Infekts ausfällt

Bei der EM im kommenden Sommer wollen sich die beiden dann aber tatsächlich wiedersehen. Dass Groß dabei sein wird, dürfte keine große Überraschung mehr sein.