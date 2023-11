ATP-Finals: Warum Alexander Zverev nun Hilfe braucht

Turin. Nach dem Matchball spät in der Turiner Nacht schüttelte Alexander Zverev ungläubig, fassungslos, staunend den Kopf. Wie, um alles in der Welt, konnte er dieses Match verlieren? Warum verschenkte er diese realistische Möglichkeit, das Halbfinale bei den ATP-Finals in Turin zu erreichen?

Mit 6:7 (7:9), 4:6 hatte er gegen den Russen Daniil Medwedew (27) verloren, der damit als erster Spieler das Halbfinale des mit 15,4 Millionen US-Dollar dotierten Saisonfinales der acht weltbesten Spieler erreicht hat. Zverev muss nun auf einen Sieg von Medwedew im abschließenden Gruppenfinale gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz (Spanien) am Freitag (14.30 Uhr) hoffen, um dann mit einem eigenen Erfolg gegen Andrei Rubljow (Russland) doch noch unter die letzten vier vorzustoßen.

Alexander Zverev am Freitag bei den ATP-Finals „der größte Medwedew-Fan“

„Es liegt nicht mehr komplett in meinen Händen“, sagte der Hamburger schwer enttäuscht. Jetzt muss er ausgerechnet Medwedew, mit dem er sich schon so manchen Zwist auf der Tour geliefert hat und den er im April in Monte Carlo noch „als unfairsten Spieler“ bezeichnet hatte, die Daumen drücken. „Am Freitag bin ich der größte Daniil-Medwedew-Fan, den es auf diesem Planeten gibt“, sagte der 26 Jahre alte Hamburg-Champion.

Zverev hadert mit entscheidendem Volleyfehler

Dabei hatte er alle Möglichkeiten, den Weltranglistendritten im 18. Duell der beiden zum achten Mal zu schlagen. Es war ein Duell mindestens auf Augenhöhe mit Vorteilen für den Deutschen, der seine großen Chancen aber bei „Big Points“ nicht nutzte, unerzwungene Fehler machte, falsche Entscheidungen traf, nicht entschlossen genug wirkte.

Vor allem über einen vergebenen Volley im Tiebreak des ersten Satzes, der ihm eine 5:1-Führung gebracht hätte, haderte der Olympiasieger: „Den spiele ich 99- von 100-mal ins Feld.“ Dennoch hatte er anschließend zwei Satzbälle, einen bei eigenem Aufschlag, konnte aber auch diese Gelegenheiten nicht nutzen.

Matchball nach 1:45 Stunden

So setzte sich Medwedew nach 1:45 Stunden Spielzeit am Ende durch, ein einziges Break zum 4:6 genügte dem Weltranglistendritten im zweiten Satz, auch das ermöglicht durch einen Zverev-Patzer mit seiner instabilen Vorhand..

„Mit dem Tennis, das ich gespielt habe, hätte ich mehr als eine Zweisatzniederlage verdient gehabt“, haderte Zverev. Dass er nach seiner langen Verletzungspause im ersten vollen Jahr seines Comebacks überhaupt schon wieder für die ATP-Finals qualifiziert war, tröstete den Hamburger in seinem Frust wenig.

Immerhin diente er mit seiner Leistung 2023 als Vorbild für den ebenfalls lange wegen Knie- und Handgelenksverletzungen ausgefallenen Australier Nick Kyrgios (28). „Wenn jemand wie er nach einer solchen Verletzung zurückkommen kann, dann denke ich, dass ich mich von ihm inspirieren lassen muss“, sagte der Wimbledon-Finalist des vergangenen Jahres: „Zverev ist ein unglaublich harter Arbeiter. Das ist sein Ruf.“