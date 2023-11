Peterka erzielt bei Buffalo-Sieg sein sechstes Saisontor

Buffalo. Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat beim siebten Saisonerfolg der Buffalo Sabres eine wichtige Rolle eingenommen.

Beim 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)-Heimerfolg über die Minnesota Wild erzielte der WM-Silbermedaillengewinner ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Peterka traf Anfang des Schlussdrittels zur 3:1-Führung Buffalos, damit erzielte der 21-jährige Angreifer sein sechstes Saisontor in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Die 2:1-Führung von Jeff Skinner im zweiten Durchgang legte Peterka auf. Zum zweiten Mal in dieser Saison verzeichnete der gebürtige Münchner zwei Scorerpunkte in einem Spiel.

Nico Sturm musste sich mit den San Jose Sharks deutlich dem Titelverteidiger Vegas Golden Knights geschlagen geben: Durch die 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)-Auswärtsniederlage blieben die Sharks zum dritten Mal in dieser Saison ohne Treffer in einer Partie. Mit einer Bilanz von 2:11 Siegen ist das Team aus San Jose weiterhin das schwächste der gesamten NHL.

