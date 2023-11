Fußball Bayer Leverkusen baut Vorsprung an Tabellenspitze aus

Sinsheim. Bayer Leverkusen bleibt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann am Samstag trotz einiger Probleme mit 3:2 (2:0) bei der TSG Hoffenheim und baute den Vorsprung auf Rekordmeister FC Bayern zumindest vorerst auf fünf Punkte aus. Der Titelverteidiger aus München tritt am Samstagabend noch zum Topspiel bei Vizemeister Borussia Dortmund an und kann wieder näher heranrücken.

Die herausragenden Florian Wirtz (9. Minute) und Alejandro Grimaldo (45.+1/70.) erzielten die Tore für den Spitzenreiter vor 30.150 Zuschauern im ausverkauften Stadion von Sinsheim. Ein Patzer von Torhüter Lukas Hradecky führte zum Anschlusstreffer von Anton Stach (56.). Zwei Minuten darauf gelang Hoffenheim durch Wout Weghorst überraschend der zwischenzeitliche Ausgleich. Mit 15 Partien in Serie ohne Niederlage stellten die Leverkusener ihre Vereinsbestmarke ein - dies war zuletzt 2001/2002 unter Trainer Klaus Toppmöller gelungen.

1. FC Köln rutscht auf letzten Platz ab

Beim 1. FC Union Berlin um Coach Urs Fischer verschlimmerte sich die sportliche Krise durch ein 0:3 (0:2) gegen Eintracht Frankfurt. Für den Champions-League-Teilnehmer war es bereits die zwölfte Pflichtspielniederlage nacheinander. Nach dem Aus im DFB-Pokal unter der Woche verlor RB Leipzig erneut und musste sich dem zuvor noch sieglosen Schlusslicht FSV Mainz 05 mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.

Der 1. FC Köln kam gegen den FC Augsburg nicht über 1:1 (1:1) hinaus und rutschte so auf den letzten Platz ab. Für Coach Steffen Baumgart ist die Situation nach erst einem Saisonsieg zwar ungemütlich, doch eine Trennung vom Kölner Kulttrainer ist nicht zu erwarten. Die Augsburger blieben auch im dritten Spiel nacheinander unter dem neuen Coach Jess Thorup unbesiegt und setzen sich im Mittelfeld der Tabelle fest. Vor 49.300 Zuschauern im RheinEnergieStadion erzielte Linton Maina (16. Minute) den Führungstreffer, Phillip Tietz traf für die Gäste.

Im Tabellenmittelfeld trennten sich Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg 3:3 (3:1). Vincenzo Grifo sicherte Freiburg im ersten Spiel nach dem Aus im DFB-Pokal zumindest einen Punkt. Der italienische Nationalspieler traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Damit warten die Gäste auch nach dem 16. Anlauf weiter auf einen Sieg in Freiburg.

Dabei sah es nach den Treffern des später verletzt ausgewechselten Jordan Siebatechu (25. Minute), Alassane Plea (29.) und Julian Weigl (39./Foulelfmeter) lange Zeit danach aus, als würde diese Serie enden. Der Sport-Club war durch Lucas Höler in Führung gegangen (7.) und vor dem umjubelten Ausgleich brachte der eingewechselte Noah Weißhaupt (70.) Freiburg wieder ran.

