Hamburger Tennis-Halbfinale in Cluj: Lys gegen Korpatsch

Die beiden Tennisprofis vom Club an der Alster stehen jeweils vor ihrem größten Karriereerfolg. Am Sonnabend treffen sie aufeinander.

Cluj-Napoca. Eva Lys und Tamara Korpatsch haben beim mit 259.303 US-Dollar dotierten WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca jeweils das Halbfinale erreicht. Im Duell um den Endspieleinzug treffen die beiden Hamburger Tennis-Spielerinnen an diesem Sonnabend aufeinander.

Die 28 Jahre alte Korpatsch bezwang am Freitag die Ukrainerin Darija Snihur (21/Weltranglistenplatz 154) mit 3:6, 6:2, 6:4. Korpatsch zeigte eine ganz ähnliche Leistung wie im Achtelfinale am Vortag.

Die Rechtshänderin fand schleppend in die Partie und gab den ersten Satz ab. Anschließend drehte sie jedoch auf, sicherte sich Durchgang zwei im Schnelldurchlauf und blieb auch im Entscheidungssatz nervenstark. Die derzeitige Weltranglisten-105. wird zu Beginn der kommenden Woche wieder unter die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren.

Tennis: Lys schlug bereits die topgesetzte Spielerin

Anschließend setzte sich Lys gegen die erfahrene Russin Jekaterina Makarowa (35/r. 213) in nur 71 Minuten klar mit 6:2, 6:2 durch. Die 21 Jahre alte Nummer 133 der Welt hatte im Turnierverlauf zuvor bereits die topgesetzte Rumänin Sorana Cirstea (33/Nr. 26) bezwungen.

Die beiden Spielerinnen vom Club an der Alster haben bislang noch nie ein Einzelfinale auf der WTA-Tour erreicht und dürfen auf den größten Erfolg ihrer Karrieren hoffen. Lys und Korpatsch trafen zuvor noch nie auf der Profitour aufeinander.

Auch Maximilian Marterer hat erstmals seit mehr als fünf Jahren wieder ein Halbfinale auf der ATP-Tour erreicht. In Antwerpen setzte sich der 28 Jahre alte Nürnberger gegen den Franzosen Hugo Gaston (23/Nr. 96) 6:3, 6:2 durch und steht damit zum zweiten Mal in der Runde der letzten Vier auf dem höchsten Tour-Level. Am Sonnabend spielt Marterer, der in Antwerpen über die Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen war, gegen den Kasachen Alexander Bublik (26/Nr. 36) um den Einzug in sein erstes ATP-Endspiel.

Im Mai 2018 hatte Marterer im Halbfinale von München glatt gegen Philipp Kohlschreiber verloren. Bei einem Sieg über Bublik würde Marterer unter die Top 100 der Welt zurückkehren. Derzeit ist er auf Platz 127 notiert, 2018 war Marterer bis auf Platz 45 vorgerückt.

Laura Siegemund (35/Nr. 14) ist derweil beim Damenturnier im chinesischen Nanchang nicht zum Viertelfinale gegen die Tschechin Katerina Siniakova (27/Nr. 3) angetreten. Laut tschechischen Medien soll die Filderstädterin aus gesundheitlichen Gründen kurz vor Spielbeginn zurückgezogen haben.