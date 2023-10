Tennis: Ella Seidel siegt bei Erstrundenspiel im Hamburg Ladies & Gents Cup

Hamburg. Marvin Möller war sichtbar glücklich, als er den Platz der Horner Tennishalle als Sieger verließ. Am dritten Tag des Hamburg Ladies & Gents Cup, einer Kombination aus ATP-Challenger-Turnier für Herren (36.000 Euro Preisgeld) und ITF-World-Tour-W60-Event für Damen (umgerechnet 57.000 Euro Preisgeld) in Hamburg-Horn, zog der Hamburger (Weltranglistenplatz 333) bei seinem Heimturnier ins Achtelfinale ein. Möller, der dank einer Wildcard im Hauptfeld steht, gewann mit 6:2,7:5 gegen den Slowaken Norbert Gombus (33/Nr. 296).

„Der zweite Satz war dann deutlich enger“, sagt Möller, „da war es nicht so leicht ranzukommen.“ Dies gelang dem 24-Jährigen allerdings sehr souverän, der sich für den restlichen Verlauf des Turnieres wünscht, „weiterhin gutes Tennis zu spielen und dann zu gucken, wo es hingeht.“

Tennis: Marvin Möller zieht ins Achtelfinale ein

Nachdem ihn den vergangenen Jahren viele Verletzungen zurückgeworfen hatten, gewann das Nachwuchstalent in dieser Saison bereits drei Turniere auf der Challenger-Tour und ist derzeit so gut platziert wie noch nie in der Weltrangliste.

Die Halle in Horn kennt er nicht nur durch das jahrelange Training genau, während seinen Verletzungen nutzte er die Zeit für ein Praktikum im Büro des Hamburger Verbands. An diesem Donnerstag trifft Möller im Achtelfinale auf den Australier Akira Santillan (26/Nr. 411).

Ella Seidel besiegt in Erstrundenspiel Radka Zelnickova

Bei den Damen setzte sich Julia Stusek (15/Nr. 749) mit 6:4, 1:6 und 6:4 gegen Johanna Silva (25/Nr. 1336) durch. Ella Seidel (18/Nr. 253) besiegte in ihrem Erstrundenspiel die Slowakin Radka Zelnickova (20/339) mit 6:4, 6:1.

