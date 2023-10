Fußball: 18-jährige Hamburgerin feiert Bundesligadebüt

Die 18-jährige Paulina Bartz stieg mit dem ETV im Sommer in die Oberliga ab. Jetzt spielt sie für Bayer Leverkusen in der Bundesliga.

Hamburg. Paulina Bartz hat einen aufregenden Sommer hinter sich: Erst das Abitur, dann der Abstieg in die Oberliga, gefolgt vom Wechsel in die Bundesliga und gekrönt von einem EM-Finale. Was andere Sportlerinnen in ihrer ganzen Karriere nicht erreichen, hat die 18-Jährige binnen weniger Wochen erlebt. „Ein ganz schön krasses Pensum“, gibt sie schmunzelnd zu. Doch der Reihe nach.

Bis zum Sommer spielte die U-19-Nationalspielerin in der Fußballabteilung des ETV – sowohl bei den Jungs, bei denen sie mit den B-Junioren in der Regionalliga auflief und am Ende Platz sieben erreichte, als auch im Frauenteam, das bis zum Sommer in der Regionalliga Nord kickte. Weil die Jungs immer sonnabends spielten und Bartz dort meist nur zu Kurzeinsätzen kam, spielte sie sonntags über 90 Minuten bei den Frauen mit, die am Saisonende allerdings den Gang in die Oberliga antreten mussten. „Natürlich ist es schade, dass die Frauen abgestiegen sind“, sagt Bartz, „aber mein Fokus lag auf der Jungsmannschaft, und da hatten wir ein richtig cooles Jahr.“ Wegen ihrer starken Leistungen landete sie bei der Wahl zur besten Hamburger Amateurfußballerin auf Platz zwei, nur zwei Stimmen hinter Julia Hechtenberg (27) vom FC. St. Pauli.

Ihr ehemaliger Trainer vergleicht Bartz mit Musiala

Viel Zeit zur Erholung blieb ihr anschließend nicht. Im Sommer erreichte sie mit der U-19-Nationalmannschaft das EM-Finale, musste sich dort aber im Elfmeterschießen Spanien geschlagen geben. Bartz war eine von drei deutschen Spielerinnen, die ihren Elfmeter verschossen: „Natürlich war ich nach dem Spiel enttäuscht“, gibt sie zu, betont aber auch: „Ich würde im nächsten Finale wieder den Ball nehmen und schießen.“

Diese Haltung passt zu dem Selbstvertrauen, das sie ausstrahlt. Eine Stärke, die auch ihr ehemaliger Trainer Can Schultz an ihr zu schätzen weiß. Spricht man ihn auf seinen ehemaligen Schützling an, gerät der B-Junioren-Trainer ins Schwärmen: „Paulina ist sehr selbstbewusst, ehrgeizig und charakterlich einwandfrei.“ Vor allem von den technischen Fähigkeiten der Offensivspielerin ist Schultz begeistert und sieht in Bartz eines der größten deutschen Talente: „Von der Begabung und dem Potenzial her ist sie für mich wie Bayerns Jamal Musiala.“ Es kommt dann auch nicht überraschend, dass gleich mehrere Bundesligisten Interesse an der Hamburgerin zeigten – auch aus der Spitzengruppe der Bundesliga.

Bartz träumt von einer WM-Teilnahme

Die Wahl auf Leverkusen fiel aber relativ schnell: „Ich war im März dort, um mir alles anzugucken und war sofort überzeugt“, sagt Bartz, die vor allem vom ambitionierten und professionellen Umfeld angetan war und sich beim Tabellenfünften der vergangenen Saison mehr Chancen erhofft als bei einem der Spitzenteams. Beim Umzug nach Leverkusen halfen ihre Eltern mit – inklusive eines obligatorischen Einkaufs bei einem schwedischen Möbelhersteller. „Bis auf ein paar Regale und Kleiderstangen war das aber gar nicht so viel“, sagt Bartz.

In Leverkusen wohnt sie gegenüber der BayArena und teilt sie sich eine Wohnung mit der Schweizerin Amira Arfaoui (24), die mit der Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland das Achtelfinale erreicht hatte, dort aber mit 1:5 gegen den späteren Weltmeister Spanien ausschied. Mit der WM-Teilnahme hatte sich Arfaoui einen Traum erfüllt, den auch ihre neue Mitbewohnerin im Blick hat: „Für die nächsten Jahre ist mein Ziel natürlich der Sprung in die A-Nationalmannschaft“, sagt Bartz. „Und natürlich möchte ich bei Turnieren mitspielen.“

Zunächst aber muss sie den „großen Schritt“ von Eimsbüttel in die Bundesliga bewältigen. Am vergangenen Sonnabend feierte sie am zweiten Spieltag ihr Debüt in der höchsten Spielklasse Deutschlands. Beim 6:0-Sieg der Leverkusenerinnen gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg wurde Bartz in der 75. Minute eingewechselt.

Im Laufe der Saison hofft sie auf mehr Spielzeit, schließlich sei sie nicht nach Leverkusen gewechselt, um auf der Bank zu sitzen: „Ich habe hohe Ansprüche und will diese Saison spielen, aber mir ist auch klar, dass ich mich erst mal eingewöhnen muss.“ Ihr ehemaliger Trainer Schultz ist sich sicher, dass ihr dieser Schritt schnell gelingen wird: „Ich traue ihr bei Leverkusen den Sprung nach ganz oben zu“, sagt er und prophezeit: „Spätestens in einem Jahr wird sie einen Namen in der Bundesliga haben und ganz Hamburg stolz auf sie sein. Besonders natürlich ganz Eimsbüttel.“