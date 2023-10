Tennis: Rothenbaum-Finalistin Akugue kehrt für Hamburger Heimturnier zurück

Die Hamburger Tennis-Spielerin schlägt vom 15. Oktober an in Horn auf. Bei den Herren ist ein zweimaliger Rothenbaum-Sieger dabei.

Hamburg. Im Tennis kann es schnell gehen. Als Noma Noha Akugue vor ziemlich genau einem Jahr beim mit 60.000 US-Dollar dotierten W-60-Turnier des Weltverbands ITF in Horn bereits in der ersten Runde ausschied, hätte das Toptalent vom Club an der Alster wohl nicht mal im Traum darin geglaubt, nur ein Dreivierteljahr später vor Tausenden Fans im Finale des WTA-Turniers am Rothenbaum zu stehen.

Etwas mehr zwei Monate ist Akugues märchenhafte Woche beim Heimturnier an der Hallerstraße mittlerweile her, als sie erst im Finale von der Niederländerin Arantxa Rus gestoppt werden konnte. Vom 15. Oktober bis 22. Oktober soll die Glinderin nun wieder in Hamburg aufschlagen, wenn in der Halle des Hamburger Tennisverbands erneut das ITF-Turnier ansteht.

Tennis: Akugue rückte 100 Weltranglistenplätze auf

Nachdem die 19 Jahre alte Lokalmatadorin vor einem Jahr gegen die Russin Anastasia Tikhonova (21/damaliger Weltranglistenplatz 189) beim 1:6, 4:6 noch chancenlos war, will sie in diesem Jahr länger dabei bleiben. Exakt 100 Weltranglistenplätze ist Akugue (19/Nr. 162) seitdem aufgerückt, den Großteil davon dank des Turniers am Rothenbaum.

In der Horner Verbandshalle, in der erneut auch ein ATP-Challengerturnier der Herren (36.000 Euro Preisgeld) parallel ausgetragen wird, erinnert nicht viel an die glamouröse Welt von der Hallerstraße. Ein Zuschauermagnet könnte im Herrenfeld jedoch der Georgier Nikoloz Basilashvili sein.

Nach seinen Rothenbaum-Siegen 2018 und 2019 ist der 31-Jährige in der Weltrangliste mittlerweile auf Rang 395 abgestürzt. Vom Niveau früherer Tage, als er 2019 auf Rang 16 der Weltrangliste stand, ist Basilashvili mittlerweile weit entfernt. Angeführt wird das Herrenfeld in Horn vom Österreicher Dennis Novak (20/Nr. 194).

Turnierchef freut sich auf das Teilnehmerfeld

„Die Teilnehmerfelder sind jetzt so gut wie fix und wir freuen uns über die sehr gute Besetzung“, sagt Turnierdirektor Björn Kroll. „Wir veranstalten diese Turniere gerade auch für unsere deutschen Spielerinnen und Spieler, und es ist schön zu sehen, wie gerne sie dieses Angebot annehmen und sich auf den Weg nach Hamburg machen, um internationales Tennis zu spielen.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Im Damenfeld werden mit der Hamburgerin Ella Seidel (Nr. 256), Mona Barthel (Bad Segeberg/Nr. 285), Julia Middendorf (Vechta/Nr. 362) und Stephanie Wagner (Amberg/Nr. 614) mindestens vier weitere deutsche Spielerinnen erwartet. Die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (Nr. 129) führt die Meldeliste an, mit der Rumänin Elena Gabriela Ruse (Nr. 185) kommt auch bei den Damen eine ehemalige Rothenbaum-Siegerin (2021) nach Horn.