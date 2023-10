Champions League live! Goretzka bei Bayern nur auf der Bank

Der FC Bayern ist in der Champions League zu Gast beim FC Kopenhagen. Trainer Tuchel startet ohne Goretzka und Müller. Der Ticker.

Sitzen in Kopenhagen nur auf der Bank: Die Bayern-Profis Leon Goretzka (links) und Thomas Müller.

Kopenhagen. Trainer Thomas Tuchel verzichtet im Champions-League-Spiel des FC Bayern beim dänischen Meister FC Kopenhagen zunächst auf Nationalspieler Leon Goretzka. Der Mittelfeldmann, beim Bundesliga-Topspiel in Leipzig (2:2) zuletzt zur Pause ausgewechselt, sitzt im Parken (21 Uhr) zunächst nur auf der Bank.

Goretzkas Platz neben Kapitän Joshua Kimmich in der Schaltzentrale nimmt Konrad Laimer ein. An dessen Stelle agiert Noussair Mazraoui als Rechtsverteidiger. Der Marokkaner ist der einzige Neue in der Startelf, neben Goretzka sitzen zunächst unter anderem auch Thomas Müller oder Raphael Guerreiro draußen. (sid)

So spielt Bayern München

Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Sane, Musiala, Coman - Kane

Das Spiel im Live-Ticker: