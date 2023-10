FC Bayern: Boateng trainiert mit - Alternative für Abwehr

München. Bayern München könnte seinen dünn besetzten Kader mit Ex-Spieler Jerome Boateng verstärken. Wie der Fußball-Rekordmeister am Sonntag bekannt gab, nahm der Innenverteidiger einen Tag nach dem 2:2 bei RB Leipzig am Training der Münchner teil. Boateng, der die Münchener 2021 nach zehn Jahren im Klub verlassen hatte, ist derzeit vereinslos.

In München könnte Boateng, der auch in den kommenden Tagen an der Säbener Straße mittrainieren soll, als Ersatz für das Abwehrzentrum fungieren. Die Münchner haben derzeit nur die drei gelernten Innenverteidiger Min-Jae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt im Kader. Zuletzt waren beim Pokalspiel in Münster alle drei ausgefallen, sodass unter anderem Leon Goretzka aushelfen musste.

Vertrag bei Olympique Lyon ausgelaufen

Zwischen 2011 und 2021 hatte Boateng mit den Bayern unter anderem neunmal die Meisterschaft und zweimal die Champions League gewonnen. Nachdem sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, wechselte der Weltmeister von 2014 zu Olympique Lyon. In der abgelaufenen Saison kam er beim französischen Klub allerdings nicht über eine Reservistenrolle hinaus.

Schlagzeilen machte Boateng zuletzt vor allem neben dem Platz. Das Bayerische Oberste Landesgericht hatte vor kurzem die Verurteilung Boatengs wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgehoben. Der 35-Jährige war im November vergangenen Jahres wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Der Prozess wird nun ein weiteres Mal aufgerollt. (sid)