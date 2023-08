Verletzt! Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern länger

München. Beim traditionellen Lederhosen-Shooting zeigte sich Jamal Musiala noch bestens gelaunt, doch schon beim Training am Mittwoch war der Spaß vorbei. Der 20 Jahre alte Jungstar von Bayern München zog sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und fällt vorerst aus - zum Leidwesen von Coach Thomas Tuchel, aber auch von Bundestrainer Hansi Flick.

Musiala wird bei den beiden wichtigen Länderspielen in Wolfsburg gegen Japan (9.9.) und in Dortmund gegen Frankreich (12.9.) aller Voraussicht nach fehlen. Die Münchner müssen bereits am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Derby gegen den FC Augsburg und eine Woche später bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach auf ihren Kreativspieler verzichten.