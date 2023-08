Deutsche Hockeydamen starten mit 4:0-Sieg in die EM

Hamburg. Die deutschen Hockeydamen sind mit dem erhofften klaren Sieg in die Heim-EM in Mönchengladbach gestartet. Gegen Außenseiter Schottland gewann der vom Hamburger Bundestrainer Valentin Altenburg betreute Vizeeuropameister, in dessen Aufgebot acht Hamburgerinnen stehen, am Freitagabend mit 4:0 (2:0, 1:0, 0:0, 1:0).

Deutschland zeigte dabei über weite Strecken eine sehr konzentrierte Leistung. „Es war ein guter Start, wir haben aber auch gesehen, dass wir noch Steigerungspotenzial haben. Alles in allem bin ich aber zufrieden“, sagte Altenburg.

Zimmermann trifft doppelt

Für einen Traumstart sorgte Co-Kapitänin Sonja Zimmermann, die anstelle der wegen eines leichten Fieberinfekts pausierenden Kölnerin Nike Lorenz die Binde trug. Die Abwehrspielerin, die beim niederländischen Topclub Amsterdam H&BC aktiv ist, holte nach zehn Sekunden eine Strafecke heraus, die sie selbst zum 1:0 verwandelte.

In Minute zwölf konnte Lisa Nolte vom Düsseldorfer HC eine schöne Kombination zum 2:0 abschließen, und mit der letzten Aktion vor der Halbzeit traf Zimmermann mit einer weiteren Strafecke zum 3:0, das leistungsgerecht war.

Am Sonntag gegen England

In der zweiten Hälfte nahmen die Deutschen ein wenig Tempo raus, Schottland kam etwas besser ins Spiel, ohne dabei oft gefährlich zu werden. Charlotte Stapenhorst (53.) von den Zehlendorfer Wespen, früher für den Uhlenhorster HC in Hamburg aktiv, traf mit einem schönen Rückhandschuss zum Endstand.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach dem Auftaktsieg geht es am Sonntag (17.30 Uhr) gegen England, das sich zum Gruppenstart mit 3:0 gegen Irland durchsetzte, voraussichtlich um den Gruppensieg, der wichtig wäre, um im Halbfinale Titelverteidiger und Topfavorit Niederlande aus dem Weg zu gehen, der in der Parallelgruppe auf Belgien, Spanien und Italien trifft. Letzter Vorrundengegner ist am Dienstag (19.30 Uhr) Irland.