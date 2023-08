Amateurfußball: Eimsbüttels Regionalliga-Fußballer nun Tabellenletzter

Hamburg. ETV ganz unten. Die Rote Laterne in der Tabelle übernahm Regionalliga-Aufsteiger Eimsbütteler TV ungewollt durch ein 0:1 in Lohne. Ein eigentlich recht ordentlicher Auftritt wurde durch ein ärgerliches Gegentor zunichtegemacht. Henok Tewolde verlor den Ball im Aufbauspiel, Lohne schaltete schnell um, und Angreifer Jannik Zahmel schoss ETV-Keeper Victor Weber den Ball durch die Beine ins Netz (55.). „Wir haben noch in der Pause gesagt: ,Jungs, wir spielen gut, aber wir müssen mit diesen blöden individuellen Fehlern aufhören.’ Prompt passiert uns wieder einer“, stöhnte ETV-Trainer Khalid Atamimi – und wechselte Tewolde sechs Minuten nach seinem Bock aus.

„Konditionell waren wir viel besser drauf als zuletzt“, so Atamimi weiter. „Wir müssen diese Fehler abstellen, dann bin ich weiter guten Mutes für die Zukunft.“ Von einer besseren Zukunft mehr als träumen darf übrigens der FC St. Pauli II. Das Team siegte beim SC Spelle-Venhaus unter anderem durch drei Treffer von Senkrechtstarter Bennet Winter mit 6:1 und eroberte die Tabellenführung in der Regionalliga Nord. Der HSV II darf ebenfalls Mut schöpfen, ertrotzte sich den ersten Punkt daheim beim 1:1 gegen die SV Drochtersen/Assel.

Amateurfußball: St. Paulis Frauen siegen im Elfmeterschießen

Drama mit Beigeschmack. 1840 Fans an der Adolf-Jäger-Kampfbahn, 3:3 nach 90 und 4:4 nach 120 Minuten, 7:6 nach Elfmeterschießen. Die Regionalliga-Frauen des FC St. Pauli bezwangen in einem unvergesslichen DFB-Pokalspiel den Magdeburger FFC (Regionalliga Nordost) verdient und mit überragendem Kampfgeist. Zweimal, mit dem 3:3 durch Paula Bodenstedt (90.) und dem 4:4 durch Tabea Schütt (117.), schlugen die St. Paulianerinnen in einer Partie, in der eine Großchance die nächste jagte, dem Pokaltod ein Schnippchen. Im Elfmeterschießen parierte Friederike Ihle zwei Strafstöße. „Vorher haben meine Mädels auch meine Fehler mit ausgebügelt. Ein überragendes Gefühl ist das. Ich wünsche mir noch ein Heimspiel vor solchen Fans“, jubelte Ihle.

Bitterer Beigeschmack: Die Frauen des FC St. Pauli liefen zwar in den DFB-Pokaltrikots auf, in denen sich auch die Männer des Vereins am Tag zuvor beim 5:0 in Delmenhorst präsentieren durften – jedoch mussten sie die Trikots bezahlen! „Wir haben einen Freundschaftspreis bekommen. Aber wir hätten durchaus schön gefunden, wenn der Verein unseren Spielerinnen für den historischen Einzug in den DFB-Pokal die Trikots geschenkt hätte“, sagte St. Paulis Trainerin Kim Koschmieder – und mahnte weitere strukturelle Veränderungen an.

Dazu ihr gleichberechtigter Trainerkollege und Lebensgefährte Jan-Philipp Kalla: „Sehr wichtig ist eine Verbesserung der Situation bei den Trainingsplätzen. Wir werden uns weiterhin mit dem Verein auseinandersetzen, um die Bedingungen für unsere Frauen zu verbessern.“

Harnik trifft wieder doppelt für Dassendorf

Harnik im Doppelpack. Nicht viel gemein mit der entscheidenden Partie im Kampf um die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg am 1. April hatte das erneute Aufeinandertreffen der beiden Oberliga-Topteams TuS Dassendorf und TSV Sasel. Damals siegte Sasel mit 1:0 am Wendelweg und wurde Meister. Diesmal hielten die verletzungsgebeutelten Gäste 50 Minuten lang ordentlich mit, bis Ex-Profi Martin Harnik auf den Plan trat.

Ein Tor per Kopf (47.), ein sehr kreativer Treffer per Pike (63.) – fertig war das 2:0 für Dassendorf samt Tabellenführung. „Wir wollten uns beweisen, dass wir in diesem Jahr besser sind“, sagte Harnik nach dem Spiel. Die Sorgen in Sasel werden hingegen nicht kleiner. Mittelfeldspieler Samuel Hosseini musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden. „Das ist der nächste Nackenschlag für uns“, sagte Sasels Trainer Marco Stier.

HEBC schlägt Düneberg deutlich

Zweimal 4:1, einmal in Unterzahl. Ein Kunststück der besonderen Sorte glückte Oberligist HEBC im Heimspiel gegen den Düneberger SV. Die Gastgeber führten mit 4:1, als HEBC-Akteur Ergin Gökcek kurz vor dem Pausenpfiff die Ampelkarte sah. Resultat in der zweiten Halbzeit war aber kein Düneberger Sturmlauf – sondern einer des HEBC. Die Gastgeber nahmen den Aufsteiger auch mit zehn Mann auseinander und schafften noch ein 4:1 in der zweiten Halbzeit, in der Addition also einen imposanten 8:2-Erfolg.

„4:1 in Unterzahl zu gewinnen muss man auch erst mal hinkriegen. Dafür gebe ich den Jungs eine Kiste Bier aus“, sagte HEBC-Co-Trainer Jan Geist, der seinen urlaubenden Chef Özden Kocadal vertrat. Dünebergs Trainer André Wengorra brachte das Desaster derweil anschaulich auf den Punkt: „Wenn man die Zweikämpfe auf dem Feld nur verbal führt, dann kommt so etwas dabei heraus. Zwischen dem, was wir uns vorgenommen haben, und dem, was wir gespielt haben, lagen Welten.“

Ohnmächtiger Torwart. Für Erschrecken sorgte der Abbruch der Partie der Bezirksliga Ost zwischen dem TuS Aumühle und dem Barsbütteler SV. Aumühles Keeper Fabian Kauschke hatte einen Elfmeter verursacht, dabei ein Knie ins Gesicht bekommen (68.). Er wollte weiterspielen, kassierte den Strafstoß zum 1:2 – und brach eine Minute später ohnmächtig zusammen. Die geschockten Aumühle-Kicker wollten nicht weiterspielen, die Partie wurde gegen den Willen der Gäste abgebrochen. Kauschke ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Sein Glück im Unglück: Er zog sich „nur“ eine Gehirnerschütterung zu.