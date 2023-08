Supercup heute live: FC Bayern gegen RB Leipzig – erster Einsatz für Superstar Kane? Das Spiel im Live-Ticker

München. Nach dem zähen Wechsel-Poker gab sich Harry Kane ungeduldig und liebäugelte mit ersten Bayern-Toren im Supercup. „Ehrlicherweise kann ich es kaum abwarten, meine Qualitäten auf dem Platz zu zeigen, hoffentlich viele Tore zu erzielen und die Fans glücklich zu machen“, sagte der neue Stürmerstar des FC Bayern München. Englands Nationalmannschaftskapitän kündigte am Samstag in einem Vereinsvideo an: „Ich werde aller Voraussicht nach gleich beim Supercup dabei sein und hoffentlich auch zum Einsatz kommen können.“ Ob es dazu kommt, erfahren Sie hier im Live-Ticker.

Supercup heute live: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Ticker

Beim Abschlusstraining vor der Supercup-Partie am Abend (20.45 Uhr/Sat 1 und Sky) zwischen dem deutschen Fußball-Meister und DFB-Pokalsieger RB Leipzig wurde der 30 Jahre alte Harry Kane herzlich von seinen neuen Teamkollegen aufgenommen und musste wie Geburtstagskind Matthijs de Ligt durch eine Gasse rennen, in der beide unter Gelächter Klapse von den Mitspielern auf den Rücken bekamen.

Knapp elf Stunden vor dem ersten Pflichtspiel des Fußball-Bundesligisten aus München war die offizielle Bekanntgabe des Multi-Millionen-Transfers durch die Vereine erfolgt. „Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können“, sagte Harry Kane. „Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein.“