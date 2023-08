Beachvolleyball: Deutsches Duell im EM-Achtelfinale

HSV-Duo Laura Ludwig/Louisa Lippmann trifft auf Svenja Müller/Cinja Tillmann, die auch in Hamburg trainieren. Ehlers/Wickler weiter.

Laura Ludwig (r.) und Louisa Lippmann freuen sich über den Achtelfinaleinzug bei der Beachvolleyball-EM in Wien.

Hamburg. Einmal kräftig durchatmen, das mussten Laura Ludwig und Louisa Lippmann am Donnerstagnachmittag schon. Bei der Beachvolleyball-EM in Österreichs Hauptstadt Wien hat das HSV-Duo, das erstmals gemeinsam bei kontinentalen Titelkämpfen antritt, zwar immerhin das Minimalziel Achtelfinale erreicht.

Das 2:1 (21:15, 14:21, 15:8) in der Zwischenrunde gegen die Hamburger Konkurrentinnen Lea Kunst (21)/Leonie Körtzinger (26) vom Eimsbütteler TV war allerdings ein härteres Stück Arbeit als erhofft. „Wir wussten, dass die beiden auch guten Beachvolleyball spielen können, sie haben uns insbesondere im zweiten Satz einen harten Fight geliefert“, sagte Ludwig (37). „Wichtig war, dass wir bei uns geblieben sind und uns nicht haben verrückt machen lassen“, sagte Lippmann (28).

Hamburger Duell am Freitag

Dass von vier gestarteten deutschen Frauenteams nur eins im Viertelfinale stehen wird, ist dem Fakt geschuldet, dass in der Runde der letzten 16 an diesem Freitag (11 Uhr/sportdeutschland.tv) ein weiteres deutsches Duell auf Ludwig/Lippmann wartet.

Gegnerinnen sind die WM-Dritten Svenja Müller (22/ETV)/Cinja Tillmann (32/Düsseldorf), die sich mit zwei Siegen in der Gruppenphase direkt ins Achtelfinale durchgeschlagen hatten. „Wir sind zufrieden mit unserer Leistung vom Mittwoch. In das Achtelfinale gegen Laura und Louisa gehen wir wie in jedes andere Spiel auch. Da machen wir keinen Unterschied“, sagte Tillmann.

Kunst/Körtzinger, die als viertes Nationalteam aktuell nur Nachwuchskaderstatus haben und beide ihr EM-Debüt erlebten, waren in ihrem Fazit zwiegespalten. „Wir können einerseits zufrieden sein, weil wir unser Ziel, die Gruppenphase zu überstehen, erreicht haben. Aber trotzdem sind wir natürlich enttäuscht, dass es nicht zu mehr gereicht hat“, sagte Blockspielerin Körtzinger.

Ehlers/Wickler im Achtelfinale

Ebenfalls das Achtelfinale verpasst haben Karla Borger (34/Stuttgart) und Sandra Ittlinger (29/München), die nach zwei starken Auftritten am Mittwoch tags darauf überraschend 0:2 (22:24, 15:21) gegen das finnische Duo Niina Ahtiainen/Taru Lahti verloren.

Direkt das Achtelfinale erreicht hat das einzige deutsche Männerteam. Nils Ehlers (29)/Clemens Wickler (28) vom ETV, die sich zum Auftakt mit 2:0 (21:14, 21:11) gegen das österreichische Nachwuchsteam Timo Hammarberg/Tim Berger durchgesetzt hatten, bezwangen am Donnerstagabend das niederländische Duo Leon Luini/Yorick de Groot 2:0 (21:17, 21:16) und wurden Gruppensieger.