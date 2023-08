Handball: Drittligist SG Hamburg-Nord zahlt Spielern kein Gehalt

Hamburg. Die Freude bei der SG Hamburg-Nord war nicht gerade grenzenlos, als der Deutsche Handballbund (DHB) vor wenigen Wochen die neuen Staffeleinteilungen der Dritten Liga bekannt gab.

Weil der Verband nach überstandener Corona-Pandemie wieder zum alten Format mit vier Drittligastaffeln zu je 16 Teams zurückkehrt, verdoppeln sich die Reisekosten für die SG auf rund 25.000 Euro. Insgesamt warten exakt 7418 Reisekilometer auf das Männerteam, 3324 mehr als noch in der vergangenen Spielzeit.

Handball: SG Hamburg-Nord muss mehrfach nach Sachsen

Anders als in der vergangenen Saison, als die SG Hamburg-Nord als Aufsteiger die Klasse hielt, kommen Auswärtsfahrten in den Osten des Landes hinzu. So tritt der Club bereits am dritten Spieltag beim HC Burgenland in Naumburg (Saale) an, knapp 1000 Kilometer geht es im Bus hin und zurück. „Wir müssen immer am selben Tag an- und abreisen, weil uns wegen fehlender Sponsoren das Geld für eine Übernachtung fehlt“, sagt Stephan Stop, der sich über die Staffeleinteilung ärgert.

Weil sich Chefcoach Matthias Steinkamp zu Beginn der Vorbereitung im Florida-Urlaub befindet, leitet derzeit Co-Trainer Stop das Training. In Ex-Profi Kevin Herbst und Rückraum-Routinier Jan-Thorben Ehlers (beide berufliche Gründe) sowie Marten Most, der bei der HSG Ostsee im Gegensatz zur SG Nord Geld mit Drittligahandball verdienen kann, hat das Team drei Leistungsträger verloren.

Spieler bekommen bei der SG kein Gehalt

„Bei uns bekommen die Spieler nicht einmal Benzingeld. Wir würden gerne etwas bezahlen, können es aber nicht“, sagt Stop. Wer als Leistungshandballer in Hamburg monetär entschädigt werden will, muss bei anderen Clubs wie Viertligist HG Hamburg-Barmbek spielen, auch manche Hamburg-Ligisten zahlen kleine Gehälter. Die SG Nord, hinter Bundesligist HSV Hamburg (HSVH) zweitstärkste Handballkraft der Stadt, allerdings nicht.

Da mehrere Spieler langzeitverletzt sind, hat der Club, der sich aus den Stammvereinen TSV Sasel, TSV DuWo 08 und SC Poppenbüttel zusammensetzt, sechs Neuzugänge verpflichtet. Neben einigen drittligaerfahrenen Akteuren kommt auch Spielmacher Dominik Janoska (19) aus den Nachwuchsleistungszentren des VfL Gummersbach und TV Großwallstadt nach Hamburg.

Junge Spieler sollen Team verstärken

In Rechtsaußen Joshua Saleh (21), der aus der Jugend des SC DHfK Leipzig stammt und bei dessen Kooperationspartner Dessau-Roßlauer HV bereits Zweitligaerfahrung sammelte, sowie Michel Wendt (19) aus der U 21 des HSVH ergänzen weitere junge Spieler die SG. „Die Neuzugänge bringen Qualität mit. Trotzdem müssen wir erst einmal ein Team daraus machen“, sagt Stop.

In der vergangenen Saison war der Zusammenhalt die größte Stärke. „Der Mannschaftsgeist und unsere Heimspiele waren entscheidend. Das Zusammenspiel mit unseren Zuschauern in unserer Halle am Tegelsbarg war bombastisch“, sagt Stop. „Gegen Flensburg haben wir zum Beispiel mit neun Toren zurückgelegen und noch mit drei gewonnen.“

Die Qualität in der Liga ist durch die Erweiterung gestiegen. Neu ist etwa Zweitligaabsteiger Empor Rostock, der sich weiterhin eine Profimannschaft leistet und den direkten Wiederaufstieg anstrebt. Auch die Zweitvertretungen der Bundesligaclubs SC Magdeburg, Füchse Berlin und Leipzig warten auf die SG.

„Die Liga ist deutlich stärker geworden“, sagt Stop. Mit dem Auftaktspiel bei der HSG Eider Harde beginnt am 2. September die Mission Klassenerhalt. Vermeiden will die SG Hamburg-Nord, als Drittletzter die Abstiegsrelegation gegen Teams aus anderen Drittligastaffeln zu bestreiten. Jeder vermiedene Kilometer spart Geld.