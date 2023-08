Deutschland - Südkorea im Liveticker: DFB-Frauen kämpfen ums Achtelfinale

Brisbane. Die Anspannung durch die knifflige Ausgangslage vor dem WM-Gruppenfinale wollen die deutschen Fußballerinnen in positive Energie umwandeln. „Der Druck gehört auch immer ein bisschen dazu, um seine Leistung abzurufen. Wenn man zu locker ins Spiel geht, wird das auch nix“, sagte Nationalspielerin Lena Oberdorf vor der Partie gegen Südkorea am Donnerstag (12 Uhr deutscher Zeit/ZDF) in Brisbane. Ob die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in die K.o.-Runde einzieht, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Frauen-WM: Deutschland braucht einen Sieg fürs Achtelfinale

Die DFB-Auswahl benötigt einen Sieg, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Oberdorf setzt dabei insbesondere auf die Erfahrung der Wolfsburgerinnen aus der Champions League. Es sei gefühlt so, dass die K.o.-Spiele nun früher anfangen, aber diese seien „auch nix Neues für uns“, betonte die Abräumerin: „Nervosität gehört dazu. Ich denke nicht, dass sie so groß ist, dass wir eingeschränkt ins Spiel gehen.“

Bei der Aufstellung ließ sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erneut nicht in die Karten schauen. Dass Abwehrchefin Marina Hegering nach überstandener Fersenprellung wieder voll zur Verfügung stehe, bedeute „ganz viel“, sagte die 55-Jährige: „Sobald Marina auf dem Trainingsplatz steht, ist das ein Mehrwert für jede Mannschaft.“

Muss Popp das DFB-Team wieder retten?

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will mit den DFB-Frauen ins WM-Achtelfinale.

Foto: Getty

Ob das DFB-Team nach dem offensivschwachen Auftritt gegen Kolumbien (1:2) von seiner Stammformation im 4-3-3 abrückt, blieb ebenfalls offen. „Wie immer haben wir uns Gedanken gemacht, welche Dinge wir anpassen können“, sagte Voss-Tecklenburg. Man schaue, ob der Gegner etwas offenbare, „das wir ausnutzen können“. Zuletzt war über eine Doppelspitze mit Kapitänin Alexandra Popp und Lea Schüller diskutiert worden.