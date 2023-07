Trotz Unterzahl: Chinas Fußballerinnen siegen gegen Haiti

Klare Verhältnisse bei der WM 2023: China ist auch in Unterzahl zu stark für Haiti. Am letzten Spieltag wartet Europameister England.

Adelaide. Trotz über einstündiger Unterzahl haben die chinesischen Fußballerinnen am Freitag ihre Chancen auf den Einzug ins WM-Achtelfinale verbessert.

In Adelaide siegte die Auswahl von Trainerin Shui Qingxia 1:0 (0:0) gegen WM-Debütant Haiti. Vor 12 675 Zuschauern verwandelte Wang Shuang einen Foulelfmeter zum Siegtor in der 74. Minute. Zhang Rui sah nach einem harten Einsteigen mit der offenen Sohle gegen Haitis Sherly Jeudi die Rote Karte (29. Minute).

Mit einem Sieg am letzten Spieltag über Topfavorit England kann China das Achtelfinale aus eigener Kraft erreichen. Doch auch das nach zwei Niederlagen am Tabellenende der Gruppe D stehende Haiti hat noch Chancen aufs Weiterkommen. Dazu ist am kommenden Dienstag (13 Uhr deutscher Zeit) ein Sieg gegen Dänemark Pflicht. Zudem müsste England gegen China gewinnen.

Brutales Foul als negativer Höhepunkt

In einer an Chancen armen Partie sorgte Zhang mit ihrem brutalen Foul für den ersten negativen Höhepunkt. Jeudi konnte glücklicherweise weiterspielen.

Nach der Pause brachte Haitis eingewechselte Topspielerin Melchie Dumornay, die angeschlagen von der Bank kam, mehr Schwung in die Partie. Das Tor aber fiel auf der anderen Seite, nachdem Ruthny Mathurin die flinke Zhang Linyan gefoult hatte. Zwei weitere mögliche Elfmeter - je einen auf beiden Seiten - wollte Schiedsrichterin Marta Huerta de Aza nicht geben.