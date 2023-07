Niederlage gegen Nigeria: Australien muss bei WM zittern

Brisbane. Die australischen Fußballerinnen müssen bei ihrer Heim-WM ernsthaft um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Die Matildas verloren gegen Außenseiter Nigeria überraschend mit 2:3 (1:1) und stehen mit bislang drei Punkten am letzten Spieltag gehörig unter Druck. Im direkten Duell mit den Kanadierinnen (4) reicht zum definitiven Weiterkommen am Montag (12.00 Uhr MEZ/ZDF) nur ein Sieg.

Sollte Nigeria (4) sein Parallelspiel gegen die bereits ausgeschiedenen Irinnen verlieren, könnte je nach Tordifferenz für die Gastgeberinnen auch ein Remis reichen. Die Führung von Emily van Egmond (45.+1) egalisierte Uchenna Kanu (45.+6) in einer turbulenten Nachspielzeit der ersten Hälfte. Osinachi Ohale (65.) und Asisat Oshoala (72.) versetzten die 46.851 Zuschauer in Brisbane endgültig in einen Schockzustand. Alanna Kennedy (90.+10) gelang per Kopf noch das Anschlusstor.

Asisat Oshoala zieht ihr Trikot nach ihrem Treffer vor Freude aus.

Foto: Getty Images

Australien mangelte es gegen Nigeria an Chancen

Australien bestimmte von Beginn an die Partie, es mangelte gegen robuste Nigerianerinnen allerdings an Ideen und Durchsetzungsvermögen. Die erste Topchance vergab Hayley Raso (31.) nach einer Ecke, ehe van Egbo einen schnellen Gegenangriff über die linke Seite vollendete. Aus dem Nichts schlug Kanu nach einer abgefälschten Flanke mit dem Pausenpfiff zurück.

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf im Mittelfeld, Torchancen blieben Mangelware. Dann staubte Ohale nach einer Ecke per Kopf ab und Oshoala nutzte ein schweres Missverständnis zwischen Alanna Kennedy und Torfrau Mackenzie Arnold.

