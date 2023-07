Inka Grings will als Bundestrainerin mit der Schweizer "Nati" Historisches schaffen. Ein Länderspiel-Sieg fehlt ihr aber noch.

Fussball-WM Fußball-WM: Inka Grings will der Schweiz Träume erfüllen

Dunedin. Geschichte hat Inka Grings schon häufiger geschrieben. Etwa als Rekordtorschützin in der Fußball-Bundesliga, aber auch als erste Trainerin einer Männer-Mannschaft in den vier höchsten deutschen Ligen.

Oder auch als jüngste Spielerin mit einem Hattrick bei einer Weltmeisterschaft. Nun will Grings wieder bei einer WM nie Dagewesenes vollbringen – als Trainerin der Schweizer Nationalmannschaft.

Zwischen Anspruch und Druck

Die Schweiz und Fußball-Weltmeisterschaften, das ist so eine Sache. Trotz großer Ambitionen hat es die „Nati“ - sowohl bei den Männern, als auch bei den Frauen - noch nie übers Achtelfinale hinaus geschafft. „Das wäre das Größte“, sagte Grings im Interview mit dem Portal „20 Minuten“ über ein WM-Viertelfinale mit Schweizer Beteiligung: „Wenn wir die Gruppenphase überstehen, unser formuliertes Ziel, ist in den K.o.-Spielen alles möglich.“

So groß die Vorfreude auf ihre erste WM als Trainerin auch ist – so groß ist auch der Druck, unter dem Grings vor dem Turnier in Australien und Neuseeland bereits steht. Seit Januar ist die forsche 44-Jährige im Amt, sechs Testspiele gab es seither. Aber ein Sieg ist dabei noch nicht gelungen (fünf Unentschieden, eine Niederlage).

„Keine Ausreden mehr“

„Jetzt gibt es keine Ausreden mehr“, schrieb die Boulevardzeitung Blick hinsichtlich der zweiten WM-Teilnahme der Schweizerinnen nach 2015. Unter Grings’ früherer Lebensgefährtin und der heutigen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg – 2000 hatte sich das Paar im Streit getrennt – war den Eidgenossinnen bereits der Sprung ins Achtelfinale gelungen.

Auch mit Grings und Weltmeisterschaften ist das so eine Sache, trotz eines furiosen ersten Turniers 1999 mit dem Hattrick der einstigen Torjägerin des FCR 2001 Duisburg gegen Mexiko.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den ersten Titelgewinn der deutschen Frauen 2003 verpasste die Stürmerin wegen einer Oberschenkelverletzung, und als die DFB-Auswahl vier Jahre später erneut triumphierte, fehlte Grings wegen Differenzen mit Bundestrainerin Silvia Neid. Die Heim-WM 2011 sollte dann das große Highlight werden, doch mit Grings scheiterten die favorisierten Gastgeber schon im Viertelfinale.

Duell gegen den Underdog

Nun also die Rückkehr auf die größtmögliche Fußballbühne. Wenn am Freitag (7 Uhr deutscher Zeit/ZDF) das erste Gruppenspiel gegen Underdog und Debütant Philippinen ansteht, „werde ich sicherlich nervös sein“, sagte Grings, die vor ihrem „Nati“-Engagement die Frauen des FC Zürich zum Double geführt hatte.

Weitere Gegnerinnen sind Norwegen und Gastgeber Neuseeland, das Achtelfinale scheint für das Team um Ana Maria Crnogorcevic von Champions-League-Sieger FC Barcelona und Social-Media-Queen Alisha Lehmann auf jeden Fall machbar.

Verstecken ist keine Option

„Wenn wir es schaffen, taktisch disziplinierter aufzutreten, müssen wir uns vor niemandem verstecken“, meinte Grings, die schon 2019 als Trainerin des Männer-Regionalligisten SV Straelen für ein Novum gesorgt hatte: „Und träumen darf man.“ Bekanntermaßen träumt Grings groß – nun gilt es, auch groß abzuliefern. (sid)