Bayern München hat offenbar einen Sportdirektor gefunden

München. Der FC Bayern München wird nach Medieninformationen Christoph Freund als neuen Sportdirektor verpflichten. Der langjährige Manager des österreichischen Serienmeisters Red Bull Salzburg soll nach dem aktuellen Transferfenster beim deutschen Fußball-Rekordmeister beginnen, wie zunächst die "Bild", der TV-Sender Sky und die "tz" am Dienstag berichteten. Nach Angaben von Sky sind die Verträge bereits unterschrieben, der 46-Jährige fängt demnach am 1. September bei den Münchnern an. Vom FC Bayern gab es zunächst keine Stellungnahme.

Auch Chelsea wollte Christoph Freund

Der Österreicher Freund arbeitet seit vielen Jahren als Sportdirektor für die Salzburger und war vor einem Jahr bereits vom englischen Spitzenclub FC Chelsea umworben worden. Damals allerdings entschied der 46-Jährige sich für einen Verbleib beim österreichischen Meister, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Seit der Trennung von Sportvorstand Hasan Salihamidžić waren die Bayern auf der Suche nach einem neuen Manager.

Im packenden Meisterschaftsfinale Ende Mai hatte der Aufsichtsrat um Vereinspatron Uli Hoeneß durchgegriffen: Vorstandschef Oliver Kahn musste ebenso wie Sportvorstand Salihamidzic gehen. Der langjährige Finanzchef Jan-Christian Dreesen war danach ins Amt des Vorstandschefs befördert worden. Er hatte sich am Montag in der Sportdirektoren-Frage noch zurückgehalten. Er hatte aber die gute Zusammenarbeit mit dem Technischen Direktor Marco Neppe gelobt. (dpa)