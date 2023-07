Alcaraz fordert Djokovic im Finale von Wimbledon

London. Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic und der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz stehen im Finale von Wimbledon. Nachdem der Serbe Djokovic am Freitag beim Rasen-Klassiker im ersten Halbfinale den Italiener Jannik Sinner klar mit 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) geschlagen hatte, zog der Spanier Alcaraz kurz darauf nach. Der 20-Jährige setzte sich in seinem Halbfinale überraschend deutlich gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:3, 6:3, 6:3 durch und erreichte damit sein zweites Grand-Slam-Finale.

Für Djokovic ist es dagegen das 35. Endspiel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Keine Spielerin und kein Spieler vor ihm standen so oft in einem Grand-Slam-Endspiel. Der 36 Jahre alte Serbe kämpft am Sonntag (15.00 Uhr MESZ/Sky) um seinen neunten Titel in Wimbledon. Damit würde er mit dem im vergangenen Jahr zurückgetretenen Roger Federer aus der Schweiz gleichziehen. (dpa)