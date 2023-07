Tennis Klimaprotest: Regierung ermutigt zum Eingreifen in Wimbledon

Klimaproteste sorgten in Wimbledon für Aufregung und Spielunterbrechungen.

Zwei Partien beim Tennis-Klassiker in Wimbledon werden am Mittwoch von Klimaaktivisten gestört. Die britische Regierung ruft Zuschauer zum Eingreifen auf - und stellt Forderungen an die Veranstalter.