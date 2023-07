Profiboxen: Deutschland hat wieder einen Weltmeister

Hamburg. Wie das so ist am Morgen nach dem größten Erfolg der sportlichen Karriere, konnte auch Vincenzo Gualtieri sein Glück nur schwierig in Worte fassen. „Ich kann es immer noch kaum glauben, was uns da gelungen ist. Es wird sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis ich es realisiert habe“, sagte der 30 Jahre alte Profiboxer am Sonntagmorgen im Gespräch mit dem Abendblatt.

Gerade hatte er in seinem Hotelzimmer noch einmal die Höhepunkte der vorangegangenen Nacht im Fernsehen an sich vorüberziehen lassen, dennoch fühlte sich der Triumph auch nach Ansicht der Bilder unwirklich an.

In seiner Geburtsstadt Wuppertal hatte der Sohn italienischer Einwanderer den Brasilianer Esquiva Falcao (33) über zwölf harte Runden einstimmig (117:109, 116:110, 116:110) nach Punkten besiegt und sich damit zum Weltmeister im Mittelgewicht nach Version des Weltverbands IBF gekrönt.

Erster deutscher Weltmeister seit 2018

Gualtieri ist damit der erste deutsche Profiboxer seit dem Berliner Tyron Zeuge (31), der im Juli 2018 seinen WBA-WM-Titel im Supermittelgewicht verlor, der in einem der vier bedeutenden Weltverbände einen WM-Titel hält. „Das bedeutet mir wirklich sehr viel, es ist die Erfüllung eines großen Traums“, sagte der für den Berliner Agon-Stall kämpfende Champion, der seit Oktober vergangenen Jahres auf Mallorca lebt und trainiert.

Obwohl der Brasilianer, der 2012 in London Olympiasilber geholt und alle seine 30 Profikämpfe (20 durch K. o.) seit 2014 gewonnen hatte, als hoher Favorit in den Ring gestiegen war, siegte Gualtieri absolut verdient. Mit einem perfekten Aufwärtshaken schüttelte der in nun 21 Profikämpfen unbesiegte Normalausleger seinen Kontrahenten, der angezählt werden musste, in Runde zwei kräftig durch.

Auch in Runde fünf und zehn wackelte der zähe Südamerikaner bedenklich, zudem gab es in Runde sieben einen als unabsichtlichen Tiefschlag gewerteten Knockdown. „Er hat heute alles umgesetzt, was sein Trainer ihm gesagt hat. Das ist der absolute Hammer“, sagte Promoter Ingo Volckmann.

Gualtieri dankte im Ring Rocchigiani

Noch im Ring war Gualtieris erster Dank gen Himmel gegangen, in Gedanken an seinen Entdecker und Förderer Graciano Rocchigiani. Der 2018 verstorbene Ex-Weltmeister hatte schon früh Gualtieris Talent erkannt. „Wir haben uns 2006 kennengelernt, da hatte ich gerade mit dem Boxen angefangen und bin aus Spaß und Neugier zu ihm in sein Gym nach Duisburg gegangen“, erinnert sich der neue Weltmeister.

Schon damals hatte ihm Rocchigiani angeboten, ihn als Profi unter Vertrag zu nehmen, was dann Anfang 2015, nach rund 100 Amateurkämpfen, auch Realität wurde. Nach der Insolvenz der Rocchigiani-Promotion 2017 wechselte Gualtieri zu Agon.

Dass es allerdings einmal dazu reichen würde, sich bis auf den WM-Thron durchzuschlagen, damit rechneten neben dem Sportler selbst nur wenige. Einer davon: Der argentinische Cheftrainer Francis Aldama, dem Gualtieri laut eigener Aussage alles verdankt.

Kampf in den USA wäre ein Traum

„Er war einer der Wenigen, die immer an mich geglaubt haben. Er hat mich boxerisch und mental auf ein neues Level gehoben, ohne ihn wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.“ Ein Erfolg, den er in den kommenden Tagen genießen möchte, ehe es in zwei Wochen wieder ins Training geht.

Eine Titelverteidigung in den USA könnte sich Vincenzo Gualtieri gut vorstellen, aber auch deutsche Duelle mit Denis Radovan (30/Köln) oder Vincent Feigenbutz (27/Karlsruhe), um das deutsche Profiboxen nach vorn zu bringen, fände er reizvoll. „Aber das ist eine Aufgabe, die ich meinem Management überlasse.“ Er selbst hat seinen Teil des Jobs eindrucksvoll erledigt.