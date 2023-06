DFB in der Krise: Hansi Flick für Rudi Völler "der Richtige"

Warschau. DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht keinen Ansatz für eine Diskussion über die Zukunft von Hansi Flick als Bundestrainer. „Hansi Flick ist ein absoluter Toptrainer und der Richtige für diese Aufgabe. Er wird die Dinge so entscheiden, dass wir eine gute EM in Deutschland spielen werden“, sagte Völler in einem Interview der „Bild“-Zeitung. „Ich gebe aber zu, dass es uns im Moment noch nicht gelingt, die Euphorie für das Heim-Turnier zu entfachen, so wie wir es uns vorgenommen haben.“

Es ist zum Verzweifeln! Unter Hansi Flick findet das DFB-Team nicht in die Spur.

DFB-Team: Katastrophale Bilanz unter Hansi Flick

Nach dem 3:3 am Montag in Bremen gegen die Ukraine und dem 0:1 am Freitagabend in Warschau gegen Polen war die Unzufriedenheit rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nochmals gestiegen. In den vergangenen 15 Länderspielen waren mit Flick nur vier Siege gelungen. Am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/RTL) spielt die DFB-Auswahl zum Abschluss der Saison in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

„Ich bin ja schon lange im Geschäft. Ich verstehe auch die Enttäuschung der Fans und der breiten Öffentlichkeit. Aktuell gibt es Gegenwind, den nur wir durch gute Leistungen und Siege in Rückenwind drehen können“, sagte Völler und antwortete auf die Frage, wie oft Flick noch verlieren dürfe, ehe eine Trainer-Diskussion geführt werde: „Noch einmal: Hansi Flick ist der absolut richtige Trainer für diese Mannschaft.“ (sid)