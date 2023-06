Hockey: Deutsche Damen siegen in Pro League 2:0 in Großbritannien

Zum Auftakt der Pro-League-Serie gegen Großbritannien siegen die deutschen Hockeydamen in London 2:0. Herren am Sonnabend gefordert.

Hockey Hockeydamen siegen in der Pro League 2:0 in Großbritannien

Hamburg. Die deutschen Hockeydamen sind mit einem 2:0 gegen Großbritannien in die Pro-League-Länderspielserie in London gestartet. Bene Wenzel (Berliner HC/50.) und Pauline Heinz (Mannheimer HC/55.) trafen für die Auswahl des Hamburger Bundestrainers Valentin Altenburg, in der in Emma Davidsmeyer, Hanna Granitzki, Kira Horn, Viktoria Huse, Anne Schröder, Felicia Wiedermann (alle Club an der Alster), Lena Micheel, Noelle Rother, Amelie Wortmann (alle Uhlenhorster HC), Jette Fleschütz (Großflottbeker THGC) und Laura Saenger (Harvestehuder THC) elf Hamburgerinnen stehen.

„Wir hatten uns vorgenommen, besonders an Laufarbeit in der Defensive viel zu investieren. Das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Wir waren vor dem Tor zu ineffektiv, es war aber ein guter Start“, sagte Altenburg. Am Montag (21.10 Uhr) bestreiten die deutschen Damen, die in der Tabelle aktuell Rang fünf unter neun Teams belegen, die zweite Partie gegen die Britinnen.

Herren mit fünf Hamburgern

Auch die deutschen Herren sind zweimal in London gegen Großbritannien gefordert. Der Weltmeister, der in der Nationenliga mit elf Punkten aktuell nur den vorletzten Tabellenplatz innehat, spielt am Sonnabend (16.10 Uhr) und am Dienstag (13.10 Uhr) gegen den Tabellenzweiten (26 Punkte), der allerdings auch vier Partien mehr bestritten hat.

Der Kölner Bundestrainer André Henning hat in Niklas Bosserhoff, Mathias Müller, Constantin Staib (alle Hamburger Polo Club), Hannes Müller und Benedikt Schwarzhaupt (beide Uhlenhorster HC) fünf Hamburger berufen. Kapitän Mats Grambusch (RW Köln) ist wegen einer Oberschenkelblessur noch fraglich, sein Clubkollege Christopher Rühr fehlt studienbedingt.