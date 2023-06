Fußball: Hamburg gibt Startschüsse zur Heim-EM 2024

Hamburg. Mut hat sie nicht nur als Fußballexpertin im TV. Obwohl sie mit ihrem kugelrunden Bauch – siebter Monat der Schwangerschaft – ein wenig aussah, als habe sie die für das geplante Elfmeterschießen notwendigen Bälle vorab verschluckt, stellte sich Almuth Schult ihrer langjährigen Karriere als Nationaltorhüterin entsprechend zwischen die Pfosten und parierte am Freitagmittag auf einem Kunstrasen vor dem Mönckebergbrunnen einige Schüsse ihrer Mitstreitenden.

Neben der 32-Jährigen waren Hockey-Nationalspielerin Anne Schröder, HSV-Legende Bernd Wehmeyer, St. Paulis Blindenfußballmeister Serdal Celebi, Deutschlands bekanntester American-Football-Experte Patrick Esume, Christian Okun als Präsident des Hamburger Fußball-Verbands und Sportstaatsrat Christoph Holstein gekommen, um ein Jahr vor Beginn der Heim-EM 2024 auch in Hamburg für das Großereignis zu werben.

Auslosung in der Elbphilharmonie

Den meisten Applaus der Zuschauenden erntete Esume, als er sagte: „Eine Fußball-EM ist ein gesellschaftliches Ereignis, das weit über den Sport hinausgeht. Bei so einem Turnier geht es um Inklusion aller Menschen, und dafür stehe ich.“

Die Gruppenauslosung findet am 2. Dezember in der Elbphilharmonie statt. Vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale werden im Volksparkstadion ausgetragen, das sich, so versprach Wehmeyer, nach monatelangen Querelen um die Finanzierung „in bester Verfassung präsentieren wird“. Ob das auch für die deutsche Mannschaft gilt, bleibt abzuwarten.