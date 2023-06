Romelu Lukaku nach vergebener Chance im Champions-League-Finale rassistisch beleidigt

Essen. Diese Szene brachte viele Fans von Inter Mailand zur Verzweiflung. In der 89. Minute des Endspiels der Champions League gegen Manchester City hatte Inter-Stürmer Romelu Lukaku (30) die große Chance, um die Italiener gegen den großen Favoriten in die Verlängerung zu retten. Nach starker Vorarbeit des deutschen Nationalspielers Robin Gosens kam der Inter-Star aus vier Metern frei zum Kopfball, den Ball setzte er jedoch genau an das Knie von City-Torwart Ederson.

Torhüter Ederson von Manchester City rettet auf der Linie gegen Romelu Lukaku von Inter Mailand.

Foto: dpa

Champions-League-Finale: Rassismus gegen Romelu Lukaku

Die Enttäuschung einiger Inter-Fans schlug nach dem Abpfiff in Hass um. Unter seinem Instagram-Profil wurde Lukaku rassistisch beleidigt. Zahlreiche User der Plattform posteten Affen-Bilder oder bezeichneten den belgischen Nationalspieler als solchen. Zahlreiche Nutzer verurteilten die Kommentare anschließend.

Bei Lukakus Instagram ist exakt das los, was zu vermuten war. pic.twitter.com/lHUd42S2B2 — Onkel Dagobert (@Dagobert95) June 10, 2023

Rassistische Beleidigungen gegen den Stürmer hatten in der abgelaufenen Saison in Italien einen Skandal ausgelöst. Im Pokal-Halbfinale bei Juventus Turin war Lukaku von gegnerischen Fans im Stadion verbal angegangen worden. Seine Gelb-Rote Karte wegen eines vermeintlich provokanten Torjubels wurde deshalb im Nachgang zurückgenommen.

Nach mehreren vergeblichen Anläufen gewann Manchester City das Endspiel der Königsklasse am Samstagabend letztlich verdient, aber auch mit der nötigen Portion Glück mit 1:0 (0:0) gegen Inter Mailand.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nationalspieler Robin Gosens hat bitter enttäuscht auf die Niederlage im Champions-League-Finale reagiert. „Es ist ein Kindheitstraum geplatzt. Wir werden wieder angreifen und versuchen, ein Finale zu erreichen, aber jeder weiß auch, dass das nicht gerade ein Spaziergang ist“, sagte der 28-Jährige nach dem 0:1 mit Inter Mailand am Samstagabend in Istanbul gegen Manchester City im ZDF und bei DAZN. Er fühle sich „total beschissen“.

Gosens und Lukaku werden gegen Manchester City eingewechselt

Ebenso wie Lukaku, dessen vergebene Großchance er vorbereitete, wurde Gosens im Endspiel eingewechselt. Inter-Trainer Simone Inzaghi hätte mit dieser Maßnahme um ein Haar ein goldenes Händchen bewiesen. Das erlösende Tor für die Italiener fiel jedoch nicht.