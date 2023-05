Medwedew triumphiert vor French Open erstmals auf Sand

Rom. Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew befindet sich kurz vor Beginn der French Open in Top-Form. Der 27-Jährige gewann das Finale von Rom gegen den Dänen Holger Rune mit 7:5, 7:5 und feierte damit seinen sechsten Titel bei einem Masters-1000-Turnier.

Erstmals triumphierte Hartplatz-Spezialist Medwedew überhaupt bei einer ATP-Veranstaltung auf Sand. Auf diesem Belag wird vom kommenden Sonntag an auch im Stade Roland Garros in Paris gespielt. In der kommenden Weltrangliste zieht er durch den Turniersieg am Serben Novak Djokovic vorbei auf Rang zwei. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien war in Rom überraschend bereits in der dritten Runde gescheitert.

Olympiasieger Alexander Zverev war im Achtelfinale von Rom gegen Medwedew ausgeschieden und sucht weiter seine Form. Der 26-Jährige wird in den kommenden Tagen zur Vorbereitung auf die French Open beim ATP-Turnier in Genf antreten. Rekordsieger Rafael Nadal aus Spanien hatte zuletzt verletzungsbedingt seine Teilnahme in Paris abgesagt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport