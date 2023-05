Hockey Hamburg: UHC fährt mit Damen und Herren zur Endrunde

Neben den beiden Teams vom Uhlenhorster HC stehen auch Alsters Damen und die HTHC-Herren in den Hockey-Endrunden am 3./4. Juni.

Hamburg. Es war beileibe nicht das Ende, das ihre glanzvolle Karriere verdient gehabt hätte. Aber weil man im Leistungssport nicht auswählen kann wie beim Gang ans Frühstücksbüffet im Urlaubshotel, trug Franzisca Hauke das bittere Viertelfinalaus in der Feldhockey-Bundesliga mit Fassung.

„Natürlich hätte ich mir das anders gewünscht, aber nach dem 2:6 aus dem ersten Spiel konnte ich mich ja eine Woche lang darauf vorbereiten, dass es so kommen könnte. Ich fühle momentan zwar eine krasse Leere, aber wir werden in den kommenden Wochen einen Rahmen finden, um meinen Abschied noch einmal zu feiern“, sagte die 33 Jahre alte, langjährige Nationalspielerin vom Harvestehuder THC, nachdem sie mit ihrem Team am Sonnabendmittag auch Spiel zwei der Best-of-3-Viertelfinalserie gegen den Club an der Alster verloren hatte.

Alsters Damen sind Titelfavorit

Beim 0:5 wurde abermals deutlich, dass mit Alsters Damen bei der Final-4-Endrunde in Mannheim am 3./4. Juni zu rechnen sein wird. Vor allem, weil „Angstgegner“ Düsseldorfer HC sich dem dritten Titelgewinn nach 2018 und 2019 nicht mehr in den Weg stellen kann. Der Titelverteidiger wurde von Alsters Lokalrivalen Uhlenhorster HC aus dem Rennen genommen, der nach dem 4:3 nach Penaltyschießen im ersten Spiel am Sonnabend in Düsseldorf erneut im Shoot-out siegte.

Umjubelte Matchwinnerin war Yani Zhong, die in der regulären Spielzeit den 1:1-Ausgleich erzielte und dann, nachdem Sofie Stomps, Lena Micheel und Yara Mandel getroffen hatten, den entscheidenden Penalty zum 5:2-Sieg versenkte. „Wir können es selbst noch nicht fassen, aber freuen uns riesig, dass wir in Mannheim dabei sind“, sagte Nationalstürmerin Micheel.

UHC-Teams treffen beide auf Gastgeber

Während der UHC nun im Halbfinale am 3. Juni auf Gastgeber Mannheimer HC trifft, misst Alster sich mit Rot-Weiß Köln. Für U-21-Nationalspielerin Felicia Wiedermann wird das eine ganz besondere Aufgabe, sie wechselt zur kommenden Saison nach Köln und wurde am Sonnabend offiziell verabschiedet.

Verabschieden mussten sich auch die Herren des Hamburger Polo Clubs. Der Vizemeister von 2022 hatte nach dem 2:1-Erfolg im ersten Spiel beim HTHC zwei Matchbälle auf eigener Anlage – und schaffte es nicht, wenigstens ein Tor zu erzielen. Dem 1:0 vom Sonnabend ließ der von Christoph Bechmann trainierte HTHC am Sonntag ein souveränes 4:0 folgen und darf nun im Halbfinale am 3. Juni Titelverteidiger RW Köln herausfordern.

„Da Köln und Polo eine sehr ähnliche Spielanlage haben, sind wir auf diese Aufgabe gut eingestellt“, glaubt Bechmann, der nach dem 1:2 im ersten Spiel weiterhin fest ans Weiterkommen geglaubt hatte. „Da waren wir auch schon auf Augenhöhe. Heute war Polo in der ersten Halbzeit das bessere Team, da haben wir unfassbar verteidigt, und dann haben wir es überragend zu Ende gespielt“, sagte er.

Zweimal Penaltyschießen bei UHC – Alster

Am spannendsten machten es am Wochenende die Herren von UHC und Alster. Nach dem 3:1-Sieg Alsters im ersten Duell ging es am Sonnabend und Sonntag ins Penaltyschießen – beide Male mit dem besseren Ende für Gastgeber UHC, der am Sonnabend nach dem 2:2 nach 60 Minuten 10:9 und tags darauf nach einem 1:1 in regulärer Spielzeit 6:5 gewann.

Auch die UHC-Herren bekommen es im Halbfinale mit Gastgeber Mannheimer HC zu tun. „Wir hätten es in der regulären Spielzeit lösen können, waren in vielen Phasen zu träge. Aber am Ende haben wir uns die Endrunde schon verdient“, sagte UHC-Cheftrainer Benedikt Schmidt-Busse.

Die Damen des Großflottbeker THGC haben in den Play-downs den Klassenerhalt gesichert. Nach dem 2:0-Sieg in Mülheim am vergangenen Wochenende und dem 0:1 im zweiten Spiel am Sonnabend siegte das Team im Entscheidungsspiel am Sonntag mit 4:1.