Bayern-Chef Salihamidzic widerspricht Nagelsmann-Berater

München. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat einer Darstellung von Julian Nagelsmanns Berater zum Kurztrip des früheren Bayern-Trainers in der Woche dessen Freistellung widersprochen. „Nein, das ist nicht richtig. Ich habe Julian ab Montag in besagter Woche nicht mehr gesehen, er kam Freitagnachmittag an die Säbener Straße zurück“, sagte der Sportvorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München in der „Bild“.

Der 46-Jährige reagierte damit auf eine Aussage von Nagelsmann-Berater Volker Struth im „Bild“-Podcast „Phrasenmäher“. Demnach sei der Ski-Urlaub seines Klienten genehmigt gewesen. „Das war im Übrigen abgesprochen. Julian hatte kaum Leute da und ich glaube, es war so, dass man zwischen Julian und Hasan ein Gespräch geführt hat und dann kam ganz klar: ‚Ja gut, dann hau‘ die anderthalb Tage ab“, sagte Struth. Nagelsmann weilte mit seiner Freundin während der Länderspielpause im Ski-Urlaub, als die Kunde von der Trennung die Runde machte.

Salihamidzic widerspricht auch beim Thema Süle

Salihamidzic sieht auch die Situation um den mittlerweile für Borussia Dortmund spielenden Niklas Süle anders als dessen Berater Struth. „Ich habe mit Hasan Salihamidzic ja schon andere Themen gehabt wie bei Niklas Süle im Jahr zuvor und der Frage, ob sie uns ein Angebot gemacht haben oder nicht. Ob es reicht, wenn man mal etwas über den Tisch ruft oder mal offiziell etwas schickt – da hat jeder seine Meinung dazu“, sagte der 57-jährige Struth.

Salihamizdic dazu: „Im vergangenen Jahr hatte Volker noch in einer Fußball-Talk-Show gesagt, es habe kein Angebot des FC Bayern gegeben. Jetzt hört sich das ja schon anders an, und wenn wir noch ein Jahr warten, sind wir vermutlich wieder einer Meinung.“ Süle war im Sommer 2017 zu den Münchnern gewechselt und hatte diese vor der laufenden Saison ablösefrei zum BVB verlassen.

Thomas Tuchel wurde Nachfolger von Julian Nagelsmann

Die Trennung von Nagelsmann hatten die Münchner am 24. März bekannt gegeben. Thomas Tuchel wurde sein Nachfolger. Der Vertrag des 49 Jahre alten Tuchel ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. Nagelsmann hatte bei seiner Verpflichtung zur Saison 2021/22 einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. (dpa)