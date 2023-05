Live-Ticker Live! Bayer Leverkusen und AS Rom gehen torlos in die Halbzeit

Rom. Bayer Leverkusen bestreitet heute ab 21 Uhr sein erstes Europapokal-Halbfinale seit 21 Jahren. Der Fußball-Bundesligist tritt in der Europa League im Semifinal-Hinspiel bei der AS Rom an. Die Rheinländer müssen dabei kurzfristig auf Ex-Nationalspieler Karim Bellarabi verzichten, der muskuläre Probleme hat. Ansonsten fehlt nur der langzeitverletzte Torjäger Patrik Schick.

Für Bayer-Trainer Xabi Alonso gibt es in Rom ein Wiedersehen mit seinem einstigen Coach José Mourinho. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid. Der portugiesische Star-Trainer muss auf Abwehrchef Chris Smalling verzichten, der Einsatz von Stürmer Paulo Dybala in der Startelf ist fraglich. Das Rückspiel findet am Donnerstag kommender Woche in Leverkusen statt.

„Ich habe von ihm gelernt, ein Leader zu sein und eine Mannschaft zu überzeugen“, sagte Alonso. Drei schöne Jahre habe er mit Lehrmeister Mourinho bei den Königlichen verbracht. Doch wenn der Anpfiff ertöne, trete dies natürlich in den Hintergrund. „Dann bleibe ich auf den Platz fokussiert“, betonte Alonso.

Die Aufstellung

AS Rom: Rui Patricio - Mancini, Cristante, Ibañez - Celik, Bove, Matic, Spinazzola - Lo. Pellegrini - Belotti, Abraham

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapié - Wirtz - Diaby, Hlozek

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)