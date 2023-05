Die New York Knicks um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein haben in den NBA-Playoffs gegen die Miami Heat ausgeglichen.

Miami-Heat-Guard Kyle Lowry wirft einen Dreipunkte-Korb an New York Knicks-Forward Julius Randle vorbei.

NBA Knicks gleichen in Playoffs aus: 111:105 gegen Miami Heat

New York. Die New York Knicks um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein haben in den NBA-Playoffs gegen die Miami Heat ausgeglichen.

Nach der Niederlage zum Auftakt der Halbfinal-Serie in der Eastern Conference holten die Knicks einen 111:105-Sieg. Hartenstein steuerte neun Rebounds und drei Punkte bei zu dem wichtigen Erfolg vor den beiden anstehenden Auswärtsspielen in Miami. Bester Werfer der Partie war Knicks-Profi Jalen Brunson mit 30 Zählern, Teamkollege Julius Randle kam auf 25 Punkte. Die Miami Heat mussten auf Jimmy Butler verzichten, der angeschlagen pausierte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport