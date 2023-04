Brachte die Bayern mit einem Kopfball in Führung: Serge Gnabry.

30. Spieltag FC Bayern bejubelt Rückkehr an Tabellenspitze

München. Uli Hoeneß applaudierte zufrieden, bei Oliver Kahn war deutlich ein Lächeln zu erkennen. Und die erleichterten Bayern-Profis sangen nach der Rückkehr an die Tabellenspitze lautstark auf dem Rasen gemeinsam mit Tausenden Fans: „Deutscher Meister wird nur der FCB!“

Mit einem erst spät überzeugenden 2:0 (0:0) gegen Schlusslicht Hertha BSC hat der FC Bayern München den Patzer von Borussia Dortmund genutzt und nach geräuschvollen Tagen an der Säbener Straße wieder Kurs auf die elfte Meisterschaft in Serie genommen.

Serge Gnabry (69. Minute) und Kingsley Coman (79.) retteten Trainer Thomas Tuchel und den aktuellen und ehemaligen Bayern-Bossen auf der Tribüne einen mühsamen Nachmittag nach lange vergeblichem und ineffizientem Anrennen. „Wir sind sehr zufrieden, es war nicht einfach“, sagte Coman beim Streamingdienst DAZN. „Wir hatten viele Möglichkeiten und dann zwei super Tore geschossen.“

Hertha schon sechs Punkte hinter Relegationsrang

Nachdem der BVB am Freitag nur zum heiß diskutierten 1:1 beim VfL Bochum gekommen war, führen die Bayern um den zweifachen Tor-Vorbereiter Joshua Kimmich die Tabelle vier Spieltage vor dem Saisonende mit einem Punkt Vorsprung an.

Die stark ersatzgeschwächten Berliner von Trainer Pal Dardai sind trotz aufopferungsvoller Abwehrarbeit nach der nächsten Niederlage und (Teil-)Erfolgen der Konkurrenz auf dem Weg in die 2. Liga. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang. „Die Mannschaft hat gekämpft“, sagte Dardai. „Nächste Woche trainieren wir offensiv, und gegen Stuttgart geht es wieder los.“ Florian Niederlechner äußerte ein „Kompliment an die Jungs, so musst du auftreten im Abstiegskampf“.

Rummenigge und Hoeneß auf der Ehrentribüne

Wie in besten Zeiten als Führungsduo saßen Karl-Heinz Rummenigge und Hoeneß auf der Ehrentribüne zusammen. Einen nach dem BVB-Remis beflügelten Bayern-Auftritt bekamen sie aber nicht zu sehen. Ihr Herzensclub verbuchte reichlich Ballbesitz, viele Eckbälle und Schussversuche. Torjubel konnten Rummenigge und Ehrenpräsident Hoeneß gegen das defensiv-schwache Bundesliga-Schlusslicht erst in der Schlussphase genießen. Das hatte sich Hoeneß anders vorgestellt, als er in dieser Woche bei einem viel bestaunten Trainingsplatzbesuch zusammen mit Tuchel gefachsimpelt hatte.

Den erneut ohne Kapitän Thomas Müller in der Startelf aufgelaufenen Münchnern fehlte es an Tempo und Finesse, um die defensive Hertha-Mannschaft zu überwinden. Der Auftritt vor 75.000 Zuschauern war ein weiterer Beweis dafür, dass ein Vollstrecker im Angriffszentrum fehlt. Sadio Mané, der erneut anstelle des weiter verletzten Eric Maxim Choupo-Moting ganz vorn aufgebotenen wurde, ließ Präzision und Timing vermissen. Mit unzufriedenen Mienen verfolgten die kritisierten Bayern-Bosse Kahn und Hasan Salihamidzic die sehr engagierte, aber erst spät erfolgreiche Vorstellung auf dem Rasen. Sie pusteten erleichtert durch.

Pfiffe zur Halbzeitpause

Zwei gute Schüsse durch Coman (35.) und Gnabry (41.) nutzte Hertha-Keeper Oliver Christensen, um sich auszuzeichnen. Den nach dem elften Titel nacheinander gierenden Fans war das nicht genug - zur Pause waren viele Pfiffe zu hören. Die gab es schon, nachdem Coman im Strafraum zu Fall gekommen war (27.). Auf den Elfmeterpunkt zeigte Schiedsrichter Patrick Ittrich, dessen Kollege Sascha Stegemann nach dem Dortmund-Remis schwer kritisiert wurde, berechtigterweise nicht.

Mané (48.) und Matthijs de Ligt (50.) mit zwei Kopfbällen leiteten eine überlegene zweite Hälfte ein, in der Tuchel durch die Hereinnahme von Leroy Sané eine weitere Offensivkraft brachte, auch Müller kam. Doch zufrieden stimmte der Auftritt den 49 Jahre alte Trainer an der Seitenlinie lange zumindest sichtbar nicht. Befreit nahm er nach der Führung durch Gnabry auf der Bank Platz - nach vier Pflichtspielen ohne Sieg durfte er endlich wieder einen Erfolg bejubeln. Nach Comans Treffer huschte ihm auch ein Lächeln über das Gesicht.

