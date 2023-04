Hockey: Kein Sieger im Stadtderby der Herren

Hamburg. Ein Ergebnis, das im Nachhinein die meisten daran Beteiligten als leistungsgemäß einstufen, darf wohl als gerecht bezeichnet werden. Weil sich aber sowohl die Hockeyherren des Uhlenhorster HC als auch jene vom Harvestehuder THC einen Sieg im direkten Duell vorgenommen hatten, lag es in der Natur der Sache, dass nach dem 2:2 am Sonnabendnachmittag am Wesselblek niemand so recht zufrieden sein wollte mit dem intensiv geführten, spielerisch jedoch bisweilen limitierten Stadtderby.

„Das Ergebnis geht angesichts unserer Leistung in Ordnung, aber es ist zu wenig, um oben anzugreifen“, sagte HTHC-Cheftrainer Christoph Bechmann, dessen Auswahl mit einem Sieg den Lokalrivalen in Staffel A der zweigeteilten Feldbundesliga hätte überflügeln und die Teilnahme am Play-off-Viertelfinale deutlich wahrscheinlicher machen können.

HTHC schafft zweimal den Ausgleich

Dazu jedoch hätte es mehr Zielstrebigkeit in den Offensivaktionen und eine deutlichere Gewinnermentalität gebraucht. „Die Jungs wissen nicht, wie sie spielen müssen, um zu gewinnen. Es liegt nicht am Willen, sondern an grundlegenden Dingen, die wir besprechen, aber dann nicht so ausführen wie besprochen“, sagte der Coach.

Zweimal immerhin hatten die Schwarz-Gelben die UHC-Führungstreffer durch Florian Sperling (27.) und Michel Struthoff (53.) ausgleichen können; zunächst war Kapitän Xaver Hasun (38.) nach einer Strafeckenvariante erfolgreich, dann traf dessen österreichischer Landsmann Fülöp Losonci (54.). Und hätte UHC-Keeper Florian Leonhart kurz vor Spielende eine Strafecke von Michael Körper nicht in Weltklassemanier entschärft, dann wäre der HTHC sogar noch als Sieger vom Feld gegangen.

UHC verschoss einen Siebenmeter

Das jedoch wäre angesichts des Übergewichts in den Spielanteilen für den UHC nicht verdient gewesen. Angetrieben vom überragenden Weltmeister Hannes Müller erarbeitete sich die Mannschaft von Cheftrainer Benedikt Schmidt-Busse ebenfalls gute Torchancen. Die beste vergab Struthoff, als er per Siebenmeter an Hallennationaltorhüter Anton Brinck­man scheiterte (44.).

„Wir müssen aus unserer Überlegenheit einfach mehr machen, vor allem unsere Eckenausbeute war mangelhaft. Ich ärgere mich auch darüber, wie wir die Gegentore fangen. Das 2:2 bringt uns nicht um, aber es nervt“, sagte der UHC-Coach.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den höchsten Sieg des Wochenendes feierte der Hamburger Polo Club, der am Sonntag mit dem 9:1 über den Berliner HC Rang zwei in Staffel B festigte. Die Hauptstädter hatten tags zuvor 2:4 beim Club an der Alster verloren, der als Dritter die Play-off-Qualifikation auch sicher hat.

Großflottbek nur noch einen Punkt vor Rang fünf

Bei den Damen wird es für den HTHC (0:1 beim Münchner SC) und den Großflottbeker THGC (1:3 gegen den Düsseldorfer HC) eng. Während der HTHC in Staffel A immerhin noch fünf Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Play-off-Platz hat, liegt München als Fünfter nur noch einen Punkt hinter Flottbek in Lauerstellung.

In Staffel B stehen Alster (2:0 gegen den Berliner HC) und der UHC (1:2 bei Tabellenführer Mannheimer HC) längst als Viertelfinalteilnehmer fest.