Eishockey: Crocodiles verlieren ihren Kapitän Dominik Lascheit

Eishockeystürmer Dominik Lascheit spielte fünf Saisons für die Crocodiles Hamburg in der Oberliga Nord.

Hamburg. Die Kaderplanung für die Saison 2023/24 in der Oberliga Nord war weitgehend abgeschlossen, doch nun stehen Sven Gösch, Geschäftsführer und Sportdirektor der Crocodiles Hamburg, überraschend arbeitsreiche Wochen ins Haus.

Auf der Saisonabschlussfeier des Eishockeyclubs, der im Play-off-Achtelfinale mit 0:3 am SC Riessersee gescheitert war, wurden am Sonnabendabend in der Farmsener Karl-Schneider-Halle neben den als Abgängen feststehenden Angreifern Thomas Zuravlev (30/Ziel unbekannt) und Luis Müller (20/Rückkehr zu den Lausitzer Füchsen) sowie den Abwehrspielern Wiljami Kupiainen (26) und Raik Rennert (23/beide Ziel unbekannt) auch die Stürmer Adam Domogalla (29) und Dominik Lascheit (28) verabschiedet.

Lascheit nennt neuen Club noch nicht

Besonders Lascheits Abgang trifft die Crocodiles hart, schließlich war der Torjäger, dessen Vertrag noch bis 2024 lief, in der abgelaufenen Saison auch Kapitän der Mannschaft von Cheftrainer Henry Thom. „Vor zwei Wochen kam Laschi erstmals mit der Bitte um Vertragsauflösung auf uns zu. Er hat ein Angebot aus der DEL 2, deshalb verstehen wir seinen Wunsch und haben ihm entsprochen“, sagte Gösch.

Lascheit, der seinen neuen Verein noch nicht preisgeben möchte, sagte: „Nach fünf tollen Jahren in Hamburg ist es Zeit, mich noch einmal neuen Herausforderungen zu stellen. Die DEL 2 ist ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere, daher freue ich mich riesig, dass ich ihn wahrnehmen kann.“

Kevin Kunz kommt vom Herner EV

Domogalla kehrt in seine Heimat Polen zurück, da seine Frau dort beruflich gebunden ist. „Wir haben alles versucht, ihn zu halten, aber es ist aktuell unmöglich. Ihm tat der Abschied richtig weh, vielleicht kehrt er irgendwann zurück“, sagte Gösch, der nun die knifflige Aufgabe zu lösen hat, zwei neue Mittelstürmer auf Leistungsträgerniveau zu verpflichten.

„Das wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht leicht, zumal wir unsere Planung eigentlich bereits abgeschlossen hatten“, sagte der Sportdirektor. Als erster von vier festen Neuzugängen wurde Angreifer Kevin Kunz (24) vom Ligakonkurrenten Herner EV vorgestellt, die anderen drei sind noch mit ihren aktuellen Teams im Einsatz. Der Vertrag mit Stürmer Max Schaludek (29) wurde bis 2025 verlängert.