Eishockey: Crocodiles Hamburg mit Bus-Ausfall vor Play-off-Spiel

Hamburg. Improvisieren war angesagt am Montagvormittag im Lager der Crocodiles Hamburg. Weil sich der für die Reise ins tiefe Bayern vorgesehene Bus zur geplanten Abfahrt um 7 Uhr morgens als zu klein herausstellte, musste das Eishockey-Oberligateam nachmittags den ICE in Richtung München besteigen. Von dort sollte es per neu geordertem Reisebus nach Garmisch weitergehen. Voraussichtliche Ankunft: kurz vor Mitternacht.

Alles nicht optimal also in der Vorbereitung auf das dritte Spiel der Play-off-Achtelfinalserie beim Südvierten SC Riessersee, aber doch irgendwie passend. Bislang läuft vieles gegen die Farmsener, die am Freitagabend bis 33 Sekunden vor Spiel­ende 4:3 geführt hatten und dann in der Verlängerung 4:5 unterlagen, und die am Sonntag beim 3:6 auf eigenem Eis keinesfalls drei Tore schlechter waren als der Gegner.

Eishockey: Crocodiles droht bereits das Saisonende

Doch weil sie in der Defensive im ersten Drittel „drei Gegentore zu einfach zuließen und vorn der letzte Pass entweder ein Stück zu kurz oder zu lang war“, wie Cheftrainer Henry Thom konstatierte, droht an diesem Dienstag (20 Uhr) in Spiel drei der auf maximal fünf Partien angesetzten Serie bereits das Saisonende.

Daraus jedoch, gab sich Kapitän Dominik Lascheit hoffnungsfroh, könne neue Stärke erwachsen. „Wir können jetzt ohne Druck befreit aufspielen. Die Einzigen, die noch an uns glauben, sind wahrscheinlich wir selbst“, sagte der Torjäger. Auch der Coach zog aus den bisherigen Auftritten seiner Auswahl Positives. „Die Jungs haben sich zu keiner Phase hängen lassen, sie zeigen die Einstellung, die uns auch durch die Hauptrunde getragen hat. Und dass wir bereits sieben Tore geschossen haben, macht mir ebenfalls Mut“, sagte er.

Riessersee ist vor allem durch Konter gefährlich

Tatsächlich ist das gegen das extrem stabile Defensivsystem, das der ehemalige Bundestrainer Pat Cortina seine Mannschaft spielen lässt, nicht einfach. „Riessersee steht hinten sehr gut gestaffelt, macht die Mitte zu und ist bei Kontern extrem gefährlich, da müssen wir höllisch aufpassen“, sagte Henry Thom, der am Montagmorgen auch eine gute Nachricht vermelden konnte. Stürmer Thomas Zuravlev, der am Sonntag im ersten Drittel nach einem harten Check schmerzgebeugt vom Eis geführt werden musste, konnte den ICE besteigen. Damit fehlen nur die langzeitverletzten Abwehrspieler Dominic Steck und Sebastian Moberg.

Ob das reicht, um die Sommerpause noch ein wenig hinauszuzögern, bleibt abzuwarten. Körperlich sind die Strapazen der langen Reisen für beide Teams nahezu identisch. „Wir haben zwei sehr intensive Spiele auf Augenhöhe erlebt, deshalb bin ich guter Dinge, dass wir es am Dienstag in unsere Richtung drehen“, sagte Henry Thom. Auch Pat Cortina glaubt, „dass Hamburg weiterhin sehr gefährlich ist. Es ist noch lange nicht vorbei.“

Fest steht nur: Der Doppeldecker-Bus, der die Crocodiles nach dem Spiel zurück nach Hamburg bringt, ist fest gebucht.