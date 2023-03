Bitter: „Es war eine wahnsinnig tolle Zeit“

Johannes Bitter (40) sagte am Sonntag offiziell „Tschüs“ zur Nationalmannschaft. Für den HSV Hamburg ist er weiter aktiv.

Hamburg. Es war ein ergreifender Anblick, der sich Johannes Bitter am Sonntagnachmittag nach dem Spiel der deutschen Handballer gegen Dänemark bot. Alle 30 Nationalspieler beider Teams, viele von ihnen absolute Weltklasseakteure, saßen am Rand des Spielfelds feinsäuberlich aufgereiht auf der LED-Bande, um die deutsche Handballlegende zu ehren. Fast andächtig blickten sie auf den Videowürfel unter der Hallendecke, auf dem unter anderem Bilder von Bitters WM-Titel 2007 zu sehen waren. Auch fast alle Zuschauer waren geblieben, lieferten Standing Ovations, Sprechchöre und Applaus.

Handball: Beim HSVH läuft Bitters Vertrag noch bis Sommer 2026

Nach 175 A-Länderspielen für den Deutschen Handballbund (DHB) wurde Bitter offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Zuletzt hatte der Bundesligakeeper des HSV Hamburg (HSVH) nur noch bei personellen Engpässen bereitgestanden, so etwa bei der EM 2022 in Bratislava (Slowakei), als er nach zahlreichen Corona-Fällen im deutschen Team nachnominiert worden war, dafür extra seinen Urlaub abbrechen musste. „Ich kann immerhin sagen, dass ich beim wohl verrücktesten Turnier der DHB-Geschichte dabei war“, sagte der

40-Jährige. „Eigentlich hatte ich nach den Olympischen Spielen in Tokio 2021 meinen Abschied verkündet.“

Beim HSVH läuft Bitters Vertrag noch bis Sommer 2026. Ein erneutes Comeback in der Nationalmannschaft soll es eigentlich nicht mehr geben, der Weltmeister von 2007 will Platz für eine jüngere Torhütergeneration machen. Und dennoch, betonten DHB-Sportvorstand Axel Kromer und Bundestrainer Alfred Gislason, sei Bitter auch zukünftig bereit, in personellen Notsituationen einzuspringen – auch wenn darauf niemand hofft.

Handball: Johannes Bitter kam vor 20 Jahren zum SC Magdeburg

„Es war eine wahnsinnig tolle Zeit“, rief Bitter den Fans zu. „Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre in dieser wunderschönen Halle spielen darf.“ Bundestrainer Gislason hatte Bitter im Jahr 2003 als 20-Jährigen vom Wilhelmshavener HV zum SC Magdeburg geholt. „Es ist schön zu sehen, was für ein Sportler und Charakter er noch heute ist. Seine Entwicklung ist wirklich toll“, sagte der Isländer.

Gemeinsam mit seiner Frau Anna Loerper (38), die bis 2018 insgesamt 246 Spiele für die Nationalmannschaft machte, ist Bitter zukünftig EM-Botschafter für den Standort Hamburg. „Ich weiß, wie intensiv Handball hier ist. Für Hamburg Botschafter der EM sein zu dürfen, ist eine riesige Ehre“, sagte Bitter. In der Barclays Arena finden vom 17. bis zum 23. Januar 2024 vier Hauptrundenspiele statt.

