Skispringerin Althaus gewinnt Bronze bei WM in Planica

❗️Alexandria Loutitt 🇨🇦 is the new World Champion 🥇 at the large hill. The Junior World Champion takes her first major title in #Planica2023.



🥇 Alexandria Loutitt 🇨🇦

🥈 Maren Lundby 🇳🇴

🥉 Katharina Althaus 🇩🇪#fisskijumping #skijumpingfamily