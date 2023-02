Champions League: Eintracht Frankfurt verliert Spiel und seinen Topstürmer

Hamburg. Lehrgeld gezahlt, den Topstar verloren: Eintracht Frankfurt hat im ersten Teil der Reifeprüfung gegen Diego Maradonas Erben einen ganz bitteren Abend erlebt. Die tapfer kämpfende Mannschaft von Trainer Oliver Glasner verpasste durch das 0:2 (0:1) eine Überraschung gegen die abgezockten „Anti-Italiener“ der SSC Neapel, hat nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse nur noch geringe Chancen aufs Weiterkommen - und muss im zweiten Duell auch noch auf den gesperrten Randal Kolo Muani verzichten.

Frankfurts Keeper Trapp entschärft Elfmeter

SGE-Torhüter Kevin Trapp parierte zwar einen Foulelfmeter der georgischen Neuentdeckung Chwitscha Kwarazchelia (36.), in Anlehnung an Maradona „Kwaradona“ genannt. Neapels Torgarant Victor Osimhen (40.) schlug im Frankfurter Hexenkessel dafür eiskalt zu, Giovanni Di Lorenzo (65.) legte für die überlegenen Gäste nach.

Zu allem Überfluss handelte sich der seit Wochen überragende Kolo Muani (58., grobes Foulspiel) eine Rote Karte ein - eine harte, aber vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters. Am 15. März im Stadio Diego Armando Maradona müssen die Hessen für den Traum vom Champions-League-Viertelfinale auf eine kleine Sensation hoffen.

Real Madrid sorgt für Debakel für FC Liverpool und Jürgen Klopp

Traumtore, Torwartpatzer - und am Ende ein Debakel für Jürgen Klopps FC Liverpool: Die Reds haben an einem spektakulären Champions-League-Abend die nächste bittere Pleite gegen ihren Angstgegner Real Madrid kassiert und stehen nach vor dem Aus in der Königsklasse. Liverpool unterlag trotz einer Zwei-Tore-Führung mit 2:5 (2:2) und verpasste damit auch eine Revanche für die Finalniederlage im vergangenen Sommer deutlich. Im Rückspiel am 15. März hat Titelverteidiger Real Heimrecht.

An der Anfield Road brillierten die Offensivstars, hinten leisteten sich beide Torhüter schlimme Aussetzer. Real führte früh durch ein Hackentor von Darwin Nunez (4.) und einen wachen Moment von Mohamed Salah (14.): Der Ägypter nutzte Thibaut Courtois' missglücktes Dribbling.

Vinicius Junior (21./36.) glich schon bald aus, erst sehenswert, dann ohne viel Mühe: Liverpools Torwart Alisson schoss seinen brasilianischen Landsmann an. Nach der Halbzeit legten dann Eder Militao (47.) und Karim Benzema (55./67.) nach. Real bleibt damit ein Albtraum für Liverpool, auch unabhängig von der Finalniederlage 2022: Der letzte Sieg gegen Madrid liegt 14 Jahre zurück.

